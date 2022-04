Szabó Katalin, a Hotel Eger&Park szállodaigazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, már kilencvenszázalékos a telítettség, de bizonyára telt ház lesz a négynapos ünnepre. Vendégeik többsége magyar, néhány lengyel érkezik a megyeszékhelyre, s szinte mindenki családdal.

Ennek fényében terveztük meg a programjainkat, sztárfellépőnk Bereczki Zoltán lesz, a kicsiknek kézműveskedéssel, tojásfestéssel készülünk, de a felnőtt­ pihenők szaunaszeánszokkal lazulhatnak el

– részletezte.

A Mátrában sem unatkoznak majd a szállóvendégek. Eger és környéke mellett a Mátra vidéke is igen népszerű. Nehéz Tamás, az Avar Hotel Mátrafüred szállodaigazgatója hét közben már 75 százalékos foglaltságról számolt be, de biztos volt benne, hogy megtelnek a hétvégére. – Családosok érkeznek, s mindenki belföldről. Különleges, tematikus programokkal készülünk, lesz sztárfellépő, locsolóbál és a kicsiknek állatsimogató is. Szerencsések vagyunk, mert a pandémia után is mindenki lojális maradt, így teljes létszámmal indulunk neki ennek a hétvégének s a jövő időszaknak is – emelte ki.