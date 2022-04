Rajna Kálmán, Dormánd polgármestere örömmel sorolta a nyertes pályázataik eredményeit: kicserélték a Latinovits-kastély nyílászáróit, fejlesztették a temetőt, jutott eszközbeszerzésre, falubuszra, fásításra is.

– Útfelújításra a Belügyminisztériumtól húsz-, míg kormánydöntés nyomán negyvenmillió forintot nyertünk. A Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) Pluszban pályázunk. Célkitűzésünk, hogy új egészségügyi központ létesüljön – mondta a faluvezető, akitől megtudtuk: itt háziorvosi és fogászati rendelő, a védőnői, a házi gondozói és gyermekjóléti szolgálat találhat otthonra. Emellett az idősek nappali ellátását biztosító helyiség, tálalókonyha, fölötte orvosi szolgálati lakás lesz négyszázmillió forintból. A további terveik: a TOP Plusz programban pályáznak az iskola, az óvoda energetikai korszerűsítésére 55 millió forint értékben. A Magyar Falu Programban az óvoda, az utak és a hivatal felújítását, a temető további szépítését és eszközbeszerzést céloznak, a Belügyminisztériumhoz a Vörösmarty út rendbetételére nyújtanak be pályázatot.

Jakab Gábor, Mezőszemere polgármestere a Heolt arról tájékoztatta, hogy több, folyamatban lévő beruházás végére tehetnek pontot már idén, de az új pályázati lehetőségeket is megpróbálják kiaknázni. – A Magyar Falu Programban hatalmas potenciál van az olyan kisközségeknek, mint a miénk – jelentette ki Jakab Gábor. – Önkormányzati pályázataink pozitív elbírálásának köszönhetően már csaknem kész a temetői ravatalozó tetőfelújítása. Az óvoda játszóudvarán most kezdődnek a munkák, s ha a szolgálati lakás is elkészül – ahol a tetőt újították meg, nyílászárókat cserélnek, hőszigetelést végeznek, bútorokat vásárolnak –, már nemcsak a körzeti megbízottnak, hanem egy tanárnak is otthont biztosítunk. A faluvezető közlése szerint az útjaik korszerűsítésére is nyertek támogatást. Egyedi kormányzati elbírálás után negyvenmillió forint érkezett, s miután a csatornaberuházás befejeződik, három utcát tesznek rendbe ebből az összegből. A Belügyminisztérium támogatja a helységet, s ennek köszönhetően még három út újul meg. – A szennyvízhálózat már ötvenszázalékos készültségben van, s reményeink szerint év végén próbaüzemben működhet. Erre a célra hárommilliárd forint uniós pénz érkezett, ezt egészítette ki a kormány háromszázmillióval – tette hozzá a községvezető. Terveik szerint TOP-os keretből az árvízvédelemben fontos két árok rendbetételét szeretnék százhúszmillió forint értékben, míg hatvanmillióból az iskola energetikai korszerűsítését. A fenntartó Egri Tankerületi Központ tetőcserére pályázik. Ezentúl szolgálati lakás, játszótér kialakítására, utak felújítására, a ravatalozó belsejének szebbé tételére és urnafalra adnak be pályázatot. Modernebbé tennék második legfontosabb útjukat is, ezért a Belügyminisztériumhoz fordulnak.