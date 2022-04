Néhány hete elkezdték a visszaköltözést a Bajcsy úti orvosi rendelőben, ahová a felújítás után költözött vissza öt háziorvos és két fogorvos. A most átadott épület több mint 45 millió forintos támogatást kapott európai uniós forrásból, amit a helyi önkormányzat 88 millió forinttal kiegészített, melyhez még 13 és félmillió forint uniós többlettámogatás is járult. Az Újhatvani Egészségházban a munkálatok során egy akadálymentes mosdót alakítottak ki. A bejárati részen az oromzat teljesen megváltozott, valamint teljes villamoshálózat- és tetőfelújítás, azbesztmentesítés, külső szigetelés történt és a belső falburkolatokat valamint a nyílászárókat is cserélték. Az épületrekonstrukciót kiegészítette orvosi-, fogorvosi- és informatikai eszköz-, illetve bútorbeszerzés is.

A Bajcsy-Zsilinszky úti rendelő főépületét 1986-ban építették, az önkormányzat már 2019-ben megkezdte az ingatlan rendbetételét fűtéskorszerűsítéssel. A mostani épületrenoválás alatt a betegellátás más helyszíneken zavartalanul működött.