A Szakkör elnevezésű programban az elmúlt hónapokban mézeskalácsot készíteni tanultak meg több, mint egytucatnyian a községben, a sütő asszonyokból pedig igyekeztek közösséget formálni. Húsvét előtt, nagyszombaton kiállítás is nyílt az alkotásaikból a falu közösségi házában, az édességeket meg is lehetett kóstolni. Énekes műsort adtak a Balatoni Angyalok is.

Előbb Liktor Róbert polgármester számolt be arról, hogy az önkormányzat három pályázaton is nyert a Magyar Falu Programban. Elsőként a közösségszervező munkatárs bértámogatását említette, amelyből alkalmazni tudnak a hivatalnál közművelődési szakreferenst, Varró Krisztinát, aki a szakkört is szervezte. Támogatást nyertek a polgármesteri hivatal épületének felújítására és járdaépítésre is. Gratulált a szakkör szervezéséhez és a résztvevőknek is, kérte, szóljanak a helység többi lakójának is, milyen jó hangulat volt a foglalkozásokon.

A cél, hogy csoporttá, egységgé kovácsolódjanak az emberek

Varró Krisztina a megnyitón elmondta, tizenöten vettek részt a tanfolyamon, minden asszonynak köszönetet mondott a részvételért és az alkotásért. Húsz héten át találkoztak tavaly november óta, s ezután is várják őket és az érdeklődőket az összejöveteleken. Mint elmondta, az élet a közösségekről szól a tantermi oktatástól a munkahelyen át a kultúráig.

A cél, hogy csoporttá, egységgé kovácsolódjanak az emberek, ha történik valami jó, izgalmas, azt jó elmondani valakinek.

Az emberek szeretik megosztani másokkal az élményeiket, alkotásaikat. Erre is volt jó alkalom ez a szakkör, amelyhez hasonlókat országosan ezret szerveztek.

A mézeskalácsos szakkörhöz az eszközöket, az alapanyagot a program biztosította, s támogatta az önkormányzat is. Mindenki egyéni értéket tett hozzá, nem kellett mindig mindenben egyetérteni, de egy irányba kellett húzni. Többfajta mézeskalács is készült, a húsvéti ünnepekre figurákat sütöttek, s megformálták tésztából Bükkszentmárton faluját is.