Horváth László, a gyöngyösi választókerület április 3-án újraválasztott országgyűlési képviselője a voksolás éjszakáján a gyöngyösi Start Műhelyben tartott eredményváró esten mondott köszönetet a szavazóknak és a választási kampányban őt segítőknek.

– Nem tudok elég hálás lenni – kezdte Horváth László.

Engem ez a sorrendben nyolcadik kampány megtanított az alázatra, és arra, hogy tudjak kicsi lenni. Ebben a kampányban, ha körülnéztem, és azt láttam, hogy mennyi ember munkája, áldozata, energiája segít engem, mint jelöltet, akkor tudtam, hogy ebben egy kis pont vagyok, kell egy jelölt.

Minarik Ede a Régi idők focija című filmben azt mondta, hogy kell egy csapat. Én a csapat nélkül semmire nem mentem volna. És ezért köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akit megillet ez a köszönet. Annak, aki aláírást gyűjtött, aki aláírt, aki telefonált, aki cikket vagy posztot írt, aki megosztotta a posztot, és végtelen a sor. Ha azt mondtam a munkatársaimnak, hogy köszönöm, s azt mondták, hogy nincs mit, akkor azt feleltem, ez nem jó válasz, mert van mit. Mindig van mit köszönnünk. A gyöngyösieknek is köszönjük meg, hogy volt bátorságuk nekünk lehetőséget és bizalmat adni. Mert átléptek egy határt. Mindenki, aki régi szokásával ellentétben nekünk szavazott bizalmat, az valójában átlépett egy határt. Bátor volt. Köszönjük meg! Ez a győzelem megtanít alázatosnak és kicsinek lenni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ettől ne lenne önbecsülésünk, s magabiztosságunk, mert az van. Csak viseljük azt kellő méltósággal és alázattal! Mert ez a lényeg, ez a titok – fogalmazott Horváth László.

Horváth László arról is szólt, hogy viharos idők előtt állunk. Az ország azonban úgy döntött, hogy ilyen időkben olyan kormánynak adja a hatalmat, amely minden időben jó döntést tud hozni. Aki az eddig is kormányzó pártokra adta a szavazatát, abban biztos lehet, hogy mindenkor, minden döntésnek az lesz a lényege: Magyarország és az itt élők az elsők. A kormány konfliktusok árán is mindig képviselni fogja a magyarok érdekét.