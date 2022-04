15:30

Mirkóczki Zita, a jelenlévő dr. Somogyi Kingát, a Média Eger ügyvezetőjét a közelmúltban kirobbanó Blaskó-Venczel ügyről kérdezte. Az ügyvezető azt mondta, nem hívta fel őt Blaskó Balázs azért, hogy vegye le műsorról a Féktelenült.

Ezzel véget is ért a rendkívüli közgyűlés.

15:20

A képviselők végül teljes egyetértésben fogadták el az előterjesztést.

A Média Eger Kft módosított üzleti tervének benyújtását kérte Orosz Lászlóné a következő előterjesztésben.

– Ez egy jószándékú javaslat, bízom benne, hogy nem két órát fogunk vitatkozni, szeretném, hogy május végén ne olyan üzleti tervek kerüljenek fel a város honlapjára, amelyek nem jók – emelte ki.

A képviselők vita nélkül 14 igennel szavazták meg az előterjesztést.

15:05

– Soha nem vontam kétségbe a szakmai tudásodat, nem sértegettelek. Nem tartalak egy zseninek, de te vagy az alpolgármester – válaszolt Orosz Lászlóné.

Elmondta, elfogadja Földvári Győző javaslatát.



– Javaslom, hogy a közgyűlésben ezt a vitát, hogy ki kiről mit gondol ne folytassuk, mert az elég hosszú lenne – mondta Minczér Gábor.



– Köszönöm a dicsérő szavakat Orosz Lászlónénak – folytatta Farkas Attila.





15:00

Földvári Győző kérte, hogy kerüljön bele az előterjesztésbe, hogy a kölcsön visszafizetendő és az is , hogy meddig.

Farkas Attila alpolgármester Orosz Lászlónénak tett fel kérdéseket az előterjesztésről.

– Miért kérjük föl arra az Evatot, hogy ellenőrizze a cégek likviditását? Ez az egyik alapvető feladata, vagy ezzel sincs tisztában? – kérdezte.

Mirkóczki Ádám kérte, hogy fejezze be a személyeskedést.

14:50

Közel két órás vita után rátértek a képviselők a napirendi pontokra. Oszosz Lászlóné ismertette, az előterjesztés lényege, hogy néhány hétre, még az előző évi támogatási elszámolások megérkeznek, addig kapjanak a cégek átmeneti támogatást. Azt szeretném, ha nem rakódna kamat a támogatásra. Az Evaton keresztül jussanak forráshoz a cégek, hiszen az Evat jobban ismeri az anyagi helyzetüket mint mi – részletezte Orosz Ibolya.



14:40

– Az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy legközelebb ha cégvezetőket akarunk kirúgni, akkor is tartsunk bizottsági ülést – utalt Farkas Attila alpolgármester Juhász Éva, Evat ügyvezető távozására.



14:30

– Egy fél éve arról beszélünk, hogy időben kerüljenek elénk az előterjesztések. Fekete László levele április 6-i, melyben nem 6 milliót kértek hanem 5 milliót– mondta Mirkóczki Zita.

– Úgy rendezvényt szervezni, hogy a rendezvény dátuma 2022? A képviselők nagy része soknak találja ezeket az összeget – emelte ki Orosz Lászlóné.

Császár Zoltán bolíviai kakasviadalhoz hasonlította a közgyűlési üléseket.

– Nem igaz, hogy mi ezt elutasítottuk, mi gondolkodási időt kértünk. Ne állítson be minket olyan embernek akik Eger ellen dolgoznak, mert ez nem igaz – mondta Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP)

Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP) rámutatott, ez egy rendkívüli ülés amit a frakciója kezdeményezett.

– A polgármester ezeket az előterjesztéseket valószínűleg csak április végén hozta volna be az ülésre, ha nincs a rendkívüli ülés. Most mégis azzal vádol, hogy ha egy héttel később születik döntés, az Eger érdeke ellen van – fogalmazott.