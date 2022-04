Több jelentős építkezés zajlik jelenleg a településen, tudatta a Heol.hu-val Siposné Fodor Judit polgármester. Közlése szerint elkezdődött a Bartók Béla út felújítása, továbbá a Széchenyi tér is új aszfaltburkolatot kap. A Fő úton folyamatosan dolgozik a kivitelező, itt az út páros oldalának járdája is térköves lesz. Emellett a József Attila úti járdaszakasz megújítása is elindult. Megkezdték a kültéri sportpark építését is a sportpálya előtti területen.

– A már kész tervek szerint egy-két hónapon belül elkészül a pálya, amely mindenki számára látogatható lesz. Remélem, hogy nem csak a sportolók, hanem a helység minden lakója is örömmel használja majd – fogalmazott Siposné Fodor Judit.