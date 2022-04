Kisorsolták a nevét, így mostantól hivatalosan is Bóbitának hívják a hatvani vadaspark január 15-én született lánycsacsiját. A kanca szamár anyukája magyar parlagi, az apa pedig egy albínó szamár. Bóbita is fehér, kinézetben az apjára hasonlít. A téli hideget is jól bírta, a vadaspark gondozói vastagon befedték lakhelyét szalmával, hogy melegen tartsák élete első napjaiban.

A vadaspark kis lakójának eddig még szándékosan nem adtak nevet a gondozók, mivel a terv az volt, hogy a vadaspark Facebook-oldalán lehetett neveket javasolni, és sorsolással választják ki a kanca szamár nevét. Ez történt meg szerdán. Tímár Dávid, a Hatvani Vadaspark vezetője elmondta, közel háromszáz névjavaslat érkezett az elmúlt hetekben, ezek közül húzták ki a Bóbita nevet.

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A kis csacsi nagyon szereti, ha simogatják. Erre lesz jócskán lehetőség, ugyanis a húsvéti hosszú hétvégén már nagyon várják a látogatókat különböző rendezvényekkel, kézműves foglalkozással, édesség vadászattal péntektől hétfőig.

– Természetesen a csacsi mellett a nyuszik is várják a vadasparki simogatóban a gyermekeket, s a tojásfára mindenki hozhat saját készítésű tojásdíszeket – tette hozzá a vadaspark vezetője.