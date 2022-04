Idén nemcsak a Tisza-tó védettebb területein, hanem a Tisza folyó partján is zajlott a szemétgyűjtés és helyenként sokkoló volt, amit az aktivisták tapasztaltak - tájékoztatta portálunkat hétfőn az egri Békatutaj Egyesület. Volt olyan terület, ahol kb. kétszáz négyzetméteren megtöltöttek szeméttel tizenöt zsákot. Az Aktív Magyarországért díjas Békatutaj Egyesület önkéntesei az elmúlt nyolc évben a Tisza-tó belső, eldugottabb területein gyűjtötték a szemetet. Ezeken a védettebb területeken is évről évre összegyűlt mindig legalább 20-30 zsák, de a folyó partja nem meglepő módon sokkalta szennyezettebb.

Békatutaj Egyesület vezetője Hajdú Dániel kifejtette: „Mi emberek a hibát nem csak a szemét - sok esetben - helytelen kezelésével követjük el. A probléma ott kezdődik, amikor bevásárolunk és rengeteg egyszer használatos, eldobható szeméttel töltjük meg a kosarunkat. Mindannyiunknak közös felelőssége, hogy a lehető legkevesebb eldobható palackot, zacskót, dobozt vigyünk haza a boltból. Ha tudatosabban vásárolunk, a termékek gyártói is alkalmazkodnak majd, és kisebb valószínűséggel fulladunk majd bele a saját szemetünkbe”

Az idei évben először, a PET Kupával életbe lépett együttműködésnek köszönhetően a gyűjtés után az önkéntesek át is válogatták a szemetet. Az összegyűjtött hulladéknak így csupán negyede kerül lerakásra. Az újrahasznosítható műanyagot, fémet, és üveget a PET Kupa kiskörei Folyómentő Központjába szállították, ahonnan később visszakerül a körforgásba és újra termék, vagy csomagolóanyag készül belőlük.

Az idei szemétszedő akció egy igazi összefogás keretében valósult meg. A PET Kupa szakmai támogatása mellett több partner is a szervezők segítségére sietett. Tavaszi Nagytakarítás kampány keretében kesztyűkkel és zsákokkal látta el az önkénteseket az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. Ők finanszírozták a konténeres szemétszállítást is. A munka végén az önkénteseket a tiszafüredi Horgászcentrum látta vendégül egy tál gulyásra. A Tiszai Kaland kenukat és felszerelést biztosított az akcióhoz, de a tiszaörvényi Szabics Kikötő, a tiszafüredi Albatrosz Kikötő, valamint a Horgász és Családi Kemping is kivette a részét a munkából.