- Értelmetlen volt az egész tegnapi rendkívüli ülés. Mirkoczki Ádám sokadjára indít lejárató hadjáratot. Mi háború helyett békét szeretnénk, és személyeskedés helyett a városi ügyeket szeretnénk előtérbe helyezni - mondta.

- Abszolút méltatlannak tartom ezt a kapurendszert, amelyet a városházán telepítettek. Évekig nyitott volt ez az épület az egriek előtt - mondta Orosz Lászlóné képviselő. Kiemelte, hogy a képviselők sem kaptak belépőkártyát, az ajtók kódokkal vannak lezárva, a termekbe sem tudnak maguktól ki és bejutni.

- A pénzügyi bizottság ülésén 33 napirend helyett tízszer tudtunk tárgyalni, mivel a többi nem volt megfelelően előkészített. Azok a szakemberek, akik korábban a városházán dolgoztak, már nincsenek itt, valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy nem jól, avagy nem időben készülnek el a dokumentumok. A Deák Ferenc úti óvoda ügyében sem tudtunk tárgyalni például, mert semmilyen adatot nem kaptunk. A legérdekesebb az az előterjesztés, amely arról szólt, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ dologi kiadásairól 13 millió forint elvonható. Miután rákérdeztünk, kiderült, hogy két Excel-tábla összecsúszott, emiatt kell módosítani. Ez annyira banális hiba, amit egy megyei jogú városban nem lehet elkövetni. Az önkormányzati cégekkel is óriási gond van. Nincsenek üzleti tervek, ötszáz millió forintos veszteséget produkáltak. A beruházások késnek, a Kertész úti sehol sem tart, a Külsősor utca felújítása két éve húzódik. A Városfejlesztési Kft. nem működik megfelelően, nincs vezetője - részletezte.

Hozzátette, a polgármester kifogásolta, hogy egymillió forint feletti döntéseit korlátozták a képviselők.

- Azt mondta, ettől működésképtelen lesz a város, mindennap rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést kell tartani. Nos, azóta egy ilyen volt, ráadásul mi beleegyeztünk, hogy akár mindennap lehessen ülést tartani délután három órától, a városvezetés ezt nem akarta, reggel nyolc órát határozták meg. Nyilván ez nem kivitelezhető, hiszen a bizottsági tagoknak munkahelye van.

Kovács Cs. Tamás a körzeti képviselők tízmillió forintos keretéről beszélt.

- Ez a javaslat azt a 2019-ben megszakadt kezdeményezést folytatja, amely a körzetekben élők mindennapjait teszi könnyebbé apró fejlesztésekkel. A másik fontos téma, a városi sport koncepciója. Számos új egyesület és szervezet jelent meg a városban. Ők megfogalmazták az igényeiket, közel ötven egyesület jelent meg április 11-én. A szervezetek egyértelműen kijelentették, hogy úgy érzik, elhanyagolt a sport témaköre. Habár nagy a költségvetésben a sporttámogatás, ennek felhasználása problémás. A tavalyi támogatás például csak az év végén jutott el hozzájuk. Idén pedig még a pályázati kiírás sem történt meg - hívta fel a figyelmet Kovács Cs. Tamás.

Harmadikként a Kutyabarát Város programról beszélt.

- Több ezer négylábú él a városban. A gazdák érdekeit is néznünk kell, és azokét is, akik nem tartanak állatot. Emiatt is fontos volt, hogy a költségvetésben helyt kapjon a program - fogalmazott. Utolsóként az 1552 Faültetési program fontosságát emelte ki.

Juhász Ádám arról beszélt, hogy a Hulladékgazdálkodási Kft. élén személycsere történt.

- A hulladék elszállításával folyamatos probléma állt fenn, késés illetve kimaradt szállítás jellemezte gyakran. A lakosság visszajelzése alapján nem végezte megfelelően a munkát a cég. Érdekes, hogy 2019-ben még nyereséggel működött a cég, tavaly azonban már veszteséget termelt, ezért is úgy ítéltük meg, hogy vezetőcserére van szükség. Azt az embert hívtuk vissza, aki 2018-ban 158 millió forint nyereséget termelt. ő Sebestyén Péter - ismertette.

Kitért arra is, hogy a múlt heti rendkívüli közgyűlésen Mirkóczki Ádám bírálta őket, mert néhány városi rendezvényt nem szerették volna akkora összeggel támogatni, mint a polgármester.

- A hirtelen döntések aránytalansághoz vezetnek. Ha egy négynapos rendezvényt bruttó ötmillió forinttal támogat a város, akkor egynapos rendezvényekre nem szánhatunk négyszer akkora összeget sürgősségi indítvánnyal. Úgy gondolom, erről egy szakmai bizottságnak kellene döntenie először, csak így dönthetnek a képviselők nyugodt szívvel - húzta alá. Hozzátette, sürgeti, hogy egy összesítő koncepció készüljön a városi rendezvények támogatásáról.

Lombeczki Gábor szerint az ifjúság ügye kezd elsikkadni az elmúlt években.

- Volt egy vízió egy nagy közösségi térről a Hemo épületében. Ez végül más célt kapott, ám ifjúsági centrumot ígért a mostani városvezetés helyette 2020-ra. Ez máig nem valósult meg. Azt javaslom, hogy idén készüljön egy ifjúsági koncepció cselekvési tervvel. Fontos, hogy felelősei is legyenek a programoknak - hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy az Ifi Mozi Program, az Ifjúsági Zenei Program és a Feszt!Eger ügye is kiemelten fontos.

- Az Ifjúsági Zenei Program szerencsére újra támogatott lett idén, de kezdeményezem, hogy a Feszt!Eger kapjon legalább ötmillió forintot, hiszen ez egy vonzó rendezvény volt. Úgy gondolom, hogy bizonyára találunk erre is pénzt, hiszen - mint képviselőtársam mondta - épp nemrégiben derült ki, hogy találtunk 13 millió forintot. Az összeg ugyanis egy hiba miatt kétszer szerepelt a költségvetés kiadásai között - mutatott rá.

Bódi Zsolt a városgondozás helyzetéről beszélt. Mint fogalmazott, a tavalyi problémák valószínűleg finanszírozásra vezethetők vissza.

- A legutóbbi ülésen meg nem kötött szerződés régen lejárt. Már régen napirendre kellett volna tűzni. Annak is utána kell nézni, hogy miért történt az, hogy elkezdték fejleszteni a létszámot, majd tavaly csökkenteni kezdtek. Szeretném, ha a polgármester nem szájkaratéra szánná az energiáját, hanem a munkájára - fogalmazott. Oroján Sándor végül a térfigyelő kamerák telepitéséről beszélt.

- Még a járvány előtt elvett a polgármester nyolcmillió forintot ebből, majd kérésünkre végül tavaly húszmillió forintot szánt erre a város. Ám mindössze háromszázezer forintot költöttek el e célra. Idén emiatt ezt az összeget is szeretnénk felhasználni. Várjuk a polgárok javaslatait arra, hogy hova kerüljön térfigyelő kamera - mondta. Arról is beszélt, hogy úgy látják, szükségesek voltak a személycserék a cégekben, a polgármester ugyanis a saját embereit ültette be a vezetőségekbe.

- A Deák Ferenc úti a város egyik legnépszerűbb óvodája. Azért szeretné bezárni a polgármester, mert van vevő az épületre. Habár egy iskola szeretne terjeszkedni oda, de nem támogatjuk a bezárását és az épület eladását, hiszen az óvodarendszer ennek nem eshet áldozatul. Más megoldást kell találni - zárta szavait.

Orosz Lászlóné kérdésre elmondta, az időközi önkormányzati választásokra még nincs képviselő-jelöltje a pártszövetségnek. Arról is beszélt, hogy Mirkóczki Ádám egyszemélyi, autokrata vezető, aki nem hajlandó mások véleményét figyelembe venni.