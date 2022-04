Hatodik alkalommal rendezett szakmai konferenciát az óvoda-iskola átmenet aktuális kérdéseiről a Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszéke. A programon ezúttal az egyetemen működő kutatócsoport tudományos eredményeiről adtak számot.

A 2016-ban elindított programsorozattal a fejlődés egyik nagyon fontos fázisában vizsgálják a gyermekek, a szülők és a pedagógusok előtt álló kihívásokat.

Az aktuális kérdések, problémafókuszok megállapítása úgy történik, hogy összegyűlnek a kutatók, a szakszolgálat képviselői, a gyakorló óvodapedagógusok és a diskurzusba a hallgatókat is bevonják - emelte ki köszöntőjében Dr. Virág Irén egyetemi docens, „Az óvoda-iskola átmenet Kutatócsoport” vezetője. Hozzátette, hogy a szakmai csapat megvizsgálta a külföldi kutatási eredményeket, a Neveléstudományi Intézet és a Pedagógia Tanszék nemzetközi partnerségben végzi tudományos munkáját. Régóta együttműködnek és közös témákat vizsgálnak az ausztriai Eisenstadtban található Pädagogische Hochschule Burgenland szakembereivel, de jó partnerségben dolgoznak a Soproni Egyetemmel, s nemrégiben az ELTE részéről is érkezett megkeresés a témában.

Virág Irén ismertette, hogy a szakterület számos szakdolgozat és TDK dolgozat témája volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, eddig 4 hazai és 2 nemzetközi konferenciát rendeztek, ahol a kutatócsoport 18 konferencia előadással képviselte az intézményt magyar és német nyelven.

Az április 25-i szakmai fórum azonban abban eltért az eddigiektől, hogy most szűkebb körben, a helyi kutatási eredményekre koncentrálva mutattak rá: miként fejlődik, miként épül fel és gondoskodik önmaga utánpótlásáról egy kutatócsoport.

Ennek jegyében egy doktori fokozatot szerzett egri hallgató, immár az EKKE oktatója, Nagyné dr. Klujber Márta könyve került terítékre. A „(Mozgás)terápiás körkép az iskolaérettség kapcsán” című kötetet Dr. Mogyorósi Zsolt, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese méltatta. Nagyné Klujber Márta az eddigi fórumok aktív szereplőjeként, a kutatócsoport tagjaként olyan könyvet alkotott, ami a Pedagógiai Kar szempontjából stratégiailag fontos területeket, az óvodapedagógiát, iskolapedagógiát, gyógypedagógiai és pszichológiai részdiszciplínákat kapcsolja össze. Monográfiája jól használható tudásanyagot közvetíthet a Pedagógiai Kar képzéseiben tanuló hallgatók számára, mindemellett az oktató kollégák is támaszkodhatnak kutatási eredményeire, melyek további nemzetközi kontextusokat is megnyithatnak. A kötet ezen túlmenően az érdeklődők számára is hasznos olvasmányul szolgálhat.

A konferencia második programpontjaként saját doktori dolgozatának létrejöttét mutatta be az előadó, Medovarszki István, aki nem csupán az Eszterházy doktorandusz hallgatója, hanem egyben gyakorló pedagógus is. Tudományos munkájában az iskolaérettnek nyilvánított, s így már a tanintézményekbe beérkezett gyermekeket felmérő vizsgálatok eredményeit kutatta igen nagy, több ezres elemszámmal. Ez alapján vont le következtetéseket arról, hogy az iskolaérett óvodások eredményes iskolakezdéséhez valójában mennyire tud hozzájárulni az első osztályban kialakuló foglalkoztató tér, vagy a pedagógusok által alkalmazott sokféle munkaforma. Mint elhangzott, a kutatással a hallgató ösztöndíjat nyert az Új Nemzeti Kiválóság Programban, gazdagítva az egri kutató műhely eredményeit.

A harmadik előadás Szabdkai Vanda mesterszakos hallgató részéről hangzott el, aki éppen tudományos diákköri dolgozatot ír az EKKE pedagógia és andragógia szakos hallgatóinak közös kutatóműhelyében, a Somos Lajos Tudományos Diákkör tagjaként. Elmondta, hogy azt vizsgálta:

milyen nézetek és szempontok léteznek az óvoda-iskola átmenet kérdéskörében, s az egyes érintettek, így a szülők, a gyermekek, az óvópedagógusok és a tanítók milyen problémákkal szembesülnek, milyen nehézségeket azonosítanak.

Kitért arra is, hogy a folyamatban érintett pedagógusok és szülők milyen képességeket, készségeket és tulajdonságokat tartanak a sikeres iskolakezdés szempontjából a leglényegesebbnek, hogyan látják az átmenet során jelentkező problémák megoldására szolgáló lehetőségeket, illetve a felmerülő nehézségek megoldására milyen gyakorlatokat alkalmaznak és ismernek.

Dr. Virág Irén zárszavában megerősítette, hogy a bemutatott eredményeket megalapozó kutatómunka jó alapot jelent a jövőre nézve, öröm látni, hogy az „Óvoda-iskola átmenet Kutatócsoport” azon törekvése, hogy biztosítsa a fiatal kutatók utánpótlását, sikeresnek bizonyul.