Elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt nagy rendezvényeket ugyan nem tarthattak, de a különböző sí- és snowboardversenyekből nem volt hiány, melyeken mindig rengetegen indultak.

– Büszkeség számunkra az is, hogy Kékesi Márton olimpikon­ alpesi síző is sokszor megfordult nálunk, sőt, az utolsó napon még pályát tűzött, és itt edzett Mátraszentistvánban – emelte ki.

Most, hogy maguk mögött hagyták a rekordhosszú idényt, adódik a kérdés, hogyan tovább. A szóvivő ­elmondta, nyárra nem terveznek programot, ám a Libegők Éjszakájához, ahogy eddig­ is, szeretnének csatlakozni. A ­következő időszak a karbantartásé lesz, leszerelik az ­eszközöket, rendben tartják a pályákat, s figyelik a pályázati lehetőségeket azért, hogy ­tovább fejlődhessen a sípark.