A napokban újra megszervezte a Demjéni Hegyközség hagyományos tavaszi külterületi szemétszedési akcióját, amely érintette a hegyközség legtöbb dűlőjét Demjén és Kerecsend határában. A tagok kis csoportokba szerveződve különböző időpontokban végezték el a határ megtisztítását.

Az immár második alkalommal megrendezett akcióhoz idén is csatlakozott a Kerecsendi Borklub Egyesület. Menyhárt László, a Demjéni Hegyközség elnöke ­elmondta, ezúttal is jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel a környéken, de szerencsére kevesebb, mint tavaly. Prokaj Milán, a Kerecsendi Borklub Egyesület elnöke úgy fogalmazott, fontosnak tartják, hogy Kerecsend külterülete is rendben legyen. Örömmel vesznek részt az ilyen kezdeményezésekben, ám elkeserítő azzal szembesülni, hogy milyen sok felelőtlen ember él közöttünk.

Hozzátette, a hegyközség a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a szőlőterületek tisztán tartására, és remélik, hogy az ágazatban dolgozók kedvét nem veszi el teljesen a méltánytalanul alacsony szőlőfelvásárlási ár.