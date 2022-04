Egy százhuszonhárom éve húzódó, a tulajdonviszonyok összekuszálódásából adódó problémát sikerült most megoldani a falu temetőjével kapcsolatban, adta hírül Paulenka Richárd, a község polgármestere. Tájékoztatása szerint a kegyeleti hely területe három résztulajdonra oszlik, ezek gazdái a Római Katolikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és az önkormányzat.

– A legfőbb gond az volt, hogy a zsidó hitközség és az önkormányzat területét a földhivatali nyilvántartásban régebben felcserélték. Többéves egyeztetést követően végül ajándékozási szerződéssel sikerült megoldani ezt a kérdést. Most jön még a ravatalozó helyzetének rendezése, a földhivatali nyilvántartás szerint átlóg a közterületre, valamint az épület méretezése sem megfelelő. Amint ez a probléma is elhárul, akkor lehetőségünk lesz pályázatot benyújtani akár a ravatalozó felújítására, akár az urnafal bővítésére és a környezet rendezésére – foglalta össze Paulenka Richárd.