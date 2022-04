Solymosné Füstös Zsuzsanna egri lakos portálunknak elmondta, hetekkel korábban elkezdi a húsvéti bevásárlást, melyet igyekszik nagyon tudatosan végezni. Alaposan átgondolja, milyen menüt állít össze, s bevásárlólistával a kezében veszi meg a szükséges alapanyagokat. Húsvét hétfőn nem hiányozhat náluk az asztalról a füstölt-főtt sonka, a többféle módon elkészített tojás, a hónapos piros retek és más friss zöldségek sem.

Édes és sós sütemények hozzávalói, illetve csokiból készült tojás és nyuszi is kerül a kosaramba az ünnepi bevásárlás alkalmával. Ezeken túl üdítőt és némi sört, bort is beszerzek a családi lakomához, ahol általában öt-tíz ember gyűlik össze – fűzte hozzá Solymosné Füstös Zsuzsanna.

Feldebrői olvasónk, Rabné Vajna Katalin arról számolt be a Heolnak, ő is szeret jó előre bevásárolni, mert úgy gondolja, elvenné az ünnep örömét, ha az utolsó pillanatban kellene ezzel foglalkoznia.



– Nálunk a főtt sonka és a tojás állandó elemek a hosszú hétvégén, de nagyon jólesik ilyenkor már egy kis friss újhagyma, paradicsom, paprika és kígyóuborka is a húsok mellé. Ezeken kívül még majonézes saláta, muffin, kalács és epres sajttorta hozzávalóit, valamint csokitojásokat is vásárolok. Egy átlagos hétvégéhez képest annyiban más a húsvét nálunk, hogy ilyenkor 10–15-en gyűlünk össze a családdal, így a szokásoshoz képest nagyobb mennyiségű alapanyagot szerzek be, és bizonyos termékek az évnek csak ebben az időszakában kerülnek a kosaramba – jegyezte meg feldebrői olvasónk.

Nagyon kedvelem a húsvétot, és tartom a hozzá kapcsolódó hagyományokatEgyébként is nagyon szeretek sütni, főzni, s mindig megtervezem a menüt. Húsvétkor igyekszem olyan ételeket készíteni, amiket az év többi részében ritkán fogyasztunk. A sonkát idén is hetekkel előre megvettem, hogy jó minőségű, hagyományosan érlelt, lassan pácolt fajtájút kapjak – mondta el lapunknak Kristonné Kovács Rita besenyőtelki lakos. Hozzátette, a menü többi hozzávalóját közvetlenül az ünnep előtt szerzi be, hogy még a zöldségek is frissek maradjanak hétfőre. Rántott és töltött húsok, hidegtálak, édes és sós sütemények hozzávalói kerülnek a kosarába.