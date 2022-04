Nemrég volt a Föld napja, erre emlékeztek Tenken is faültetéssel. A település mindig híres volt arról, hogy sok virág és fa teszi élhetőbbé és szebbé, közölte az önkormányzat. Pár éve az óvoda mögötti területen hatszáz cserjét és húsz díszfát ültettek el. Tavaly pedig indultak a településfásítási programon, melyen nyertek további harminc csemetét. Most három fát ültettek el az óvoda udvarán, de a temető, a sportpálya és az iskola környékére is terveznek ültetni ebben a programban.