Jelenleg a lezárt Petőfi Sándor utcában zajlik építkezés. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az előzetes egyeztetések alapján a munka a Szent Bertalan-templom és a Korcsolyás Tamás utca között előreláthatólag május 20-ig tart. A városháza további információi szerint ezzel párhuzamosan a Heves Megyei Vízmű Zrt. közműépítése miatt május elejétől teljes szélességben lezárják a Vachott Sándor utcát a Göncz Árpád és a Deák Ferenc utca közötti szakaszon. A vízműves munkák után az útfelújítás itt folytatódik, és a Vachott Sándor utcai híd teljes felújítására is sor kerül. A hídfelújítás miatt a Vachott Sándor utca várhatóan három hónapig lesz lezárva.

A Petőfi utcában a Korcsolyás utca utáni szakaszon a közigazgatási határig május végén kezdődnek a munkák, félpályás útlezárás mellett. A Deák Ferenc utca Vachott Sándor utca felőli végén új körforgalom épül, az Észak-Kálvária lakótelep kicsatlakozását pedig áthelyezik a belváros irányába a biztonságosabb kihajtás érdekében, és itt kikanyarodó sáv is épül. Ezek a munkák május végétől július végéig tartanak, félpályás útlezárás mellett.

A Szent Bertalan, a Kossuth Lajos és a Vasút utca vasútállomásig tartó felújítása július közepétől szeptember végéig tart, utóbbiban parkolók épülnek, félpályás útzár mellett. Az előzetes tervek szerint a 24-es főúttól egyirányú lesz a Kossuth Lajos és a Szent Bertalan utca a Szent Bertalan-templom irányába. Ugyancsak egyirányúsítják a Kossuth utcát a 24-es úttól az Egri út felé. Ennek oka, hogy a 24-es út felújítása is halad a Mátra irányából a város felé, így nagyobb forgalomra, torlódásokra számítanak a 24-es úton. Ebben az időben a Petőfi Sándor utcában azonban már lehetséges lesz a közlekedés teljes útpályán.

A Volánbusz Zrt. a munkák miatt szükséges menetrend-módosításokról a honlapján folyamatosan tájékoztatja az utasokat.

Forgalomkorlátozás van a Mátrában

A 24-es főútnak a 3-as főúttól a kékestetői bekötőútig tartó tizenöt kilométeres szakaszát tavaly augusztusban kezdték korszerűsíteni, ez a felújítandó rész is Gyöngyös közigazgatási területén található. Az útfelújítás három ütemben zajlik, tavaly egy 1,8 kilométeres belvárosi szakasz készült el. Március óta a második szakaszon dolgoznak a munkagépek, Mátraházától Mátrafüredig 7,8 kilométeren újul meg az útburkolat. Ez az építkezés a tervek szerint száz napig tart, előreláthatóan június végén fejeződik be a munka. A hegyi szakaszon történő felújítás nagyságát jól mutatja, hogy mintegy tizenegyezer tonna aszfaltot dolgoznak be. Mivel az ország minden részéből nagyon sokan, s egyre növekvő számban látogatnak a Mátrába a turisztikai és kulturális vonzereje miatt, nem lesz zökkenőmentes a közlekedés a szakaszon az első nyári hónap végéig. A harmadik ütem zárja majd a főút felújítását a Mátrafüred és Gyöngyös közötti, mintegy öt kilométeres részen.