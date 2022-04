A budapesti Karmelita kolostorban a katolikus és a református egyházi felsőoktatás fejlődését segítő közfeladat-­finanszírozási szerződéseket kötöttek a minap. Az eseményen dr. Ternyák Csaba egri érsek, nagykancellár és dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor képviselte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet.

A kormány elkötelezett a magyar felsőoktatás versenyképességének és minőségének javításában, ennek jegyében kötött a korábbi években megállapodásokat a Magyar Katolikus Egyházzal és a Magyarországi Református Egyházzal a felsőoktatás területére is kiterjedően. Ennek is köszönhetően az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma az elmúlt években jelentősen nőtt.

Ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával és a Magyarországi Református Egyház képviselőivel folytatott tárgyalások alapján a korábbi megállapodásokat a felek módosították. A dokumentumokban meghatározták a katolikus és a református felsőoktatási intézmények működésének kereteit, garanciáit, beleértve az egyházi fenntartók és intézményeik által vállalt minőségi mutatókat is, amelyek mentén a közösen kitűzött célok teljesülése nyomon követhető.