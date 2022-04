A vadasparkban tojásfát készítettek, s oda a saját alkotású díszeket fel is lehetett akasztani, emellett édességvadászattal, kézműves-foglalkozással készültek számukra, és nyuszit is lehetett simogatni. Az ügyességi játékokon zsákban ugrálhattak és egy kvízjátékkal is várták őket. A gyerekeket ezen kívül várta egy totó is, aminek segítségével felfedezhették a látogatók a vadaspark állatait. A húsvéti programok vasárnap is folytatódtak a vadasparkban, az ünnep első napján az első ötszáz gyereknek ajándék édességgel készültek, amit a kicsiknek kellett megkeresniük.

Tímár Dávid, a vadaspark vezetője elmondta, köszönet illeti a szervezésért a segédkező Hatvani Nőegyletet és a városi Tourinform-iroda munkatársait. Az állatsimogatóban a legnépszerűbbek a kecskék és a nyulak voltak.

Gőzmozdonyokat is láttak a vendégek - A vasút szerelmesei sem maradtak események nélkül. A hatvani vasútállomásra vasárnap különvonat érkezett. A korhűen felújított vasúti kocsikból álló szerelvényt a szintén felújított 424 247-es Bivaly gőzmozdony vontatta. A Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület jóvoltából nemcsak ez az esemény kínálkozott, hanem a hatvani Népkertben is várta látnivaló az érdeklődőket. Itt a kiállított szobormozdonyokat nézhették meg. Az egyesület tagjai itt fogadták a látogatókat és azt a nosztalgiamenetet, ami a vasútállomásról átsétált a Népkertbe. Az ott lévő szobormozdonyok közül a 411 264-es számú, Truman nevű az elmúlt hetekben felújításon esett át. Így új rudakat szereltek fel rá, amelyeket lekezeltek rozsdamaróval. A szerkocsi konyha felé eső része is új festést kapott, valamint felkerült rá a kazán tábla is. Korábban elkészítették a hiányzó nyomásmérő órákat, és helyükre került a vízállásjelző is, tudatta az egyesület.

Az ünnepi programokba a Széchenyi István Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum is bekapcsolódott.

Ezen a népszerű helyszínen a kiállítások anyagában tojást kereshettek a látogatók. A nyulak hátrahagyott mancsnyomai alapján kellett megtalálni a tárlatokban elrejtett meglepetéseket. Emellett kézműves-foglalkozásokkal is várták a gyerekeket.

A nagyobbak pedig a sza­badulószobás játékban vettek részt, itt ezúttal az 1971-es vadászati világkiállítás időszakába juthattak vissza némi segítséggel a látogatók.