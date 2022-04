Nemrégiben kapott számottevő közösségi és helyi médiafelületet a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz köthető Fészkelődők csoport gyöngyösi akciója, amellyel a mátraaljai városban a Barátok terén, közvetlenül a ferences rendház, az autista gyermekeket oktató intézmény és az alsóvárosi plébániát magában foglaló épületegyüttes tőszomszédságában festettek.

A pingálók a legkülönbözőbb színekre módosították az eredetileg tölgy árnyalatú padokat. A Barátok tere nagyjából tíz éve esett át nagyobb átalakuláson, amikor felújították a tér burkolatát, a növényzetet, új utcabútorokat helyeztek el. Később a téren álló egyházi műemlék-épületegyüttes rekonstrukciója is megtörtént.

Az utcabútorok az elmúlt években jelentősen elhasználódtak, bepiszkolódtak, egyebek között azért, mert éjszakánként és gyakran nappal is ez a tér a helyi hajléktalanok és a távolsági buszaikra váró diákok kedvelt tartózkodási helye. Így azok kétségkívül már régen megértek a felújításra.

Ezzel az állítással Németi László, a város főépítésze, egyben a Gyöngyösi Városszépítő és -Védő Egyesület titkára is egyetért. Mint kérdésünkre elmondta, mindenki érzi a jó szándékot, hogy mire szerették volna a fiatalok felhívni a figyelmet, de sajnos ez így ebben a formában bizony kárt okozott. Arra is kitért, hogy az önkormányzatnak van karbantartási terve. Abban pedig szerepel, hogy milyen festékfajtával, milyen tölgyárnyalattal lehetett volna a felületeket kezelni.

A szakember úgy véli, egyeztetni kellett volna előzőleg, hogy ne menjen félre az akció, ami sajnos ebben a formában, leginkább a szakszerűtlensége miatt, kifejezetten hátrányos.

Ahogyan közölte, a Barátok tere a város első számú közterületének számít, nagyon sokat költött rá a mátraaljai város önkormányzata. Emiatt is különösen rossz az a fajta színezés, amit a Fészkelődők csináltak. Más, kevésbé frekventált közterületen ez talán még elfogadható lett volna, például egy lakótelepen. Németi László szerint ezeket a padokat már csak úgy lehet javítani, hogy a mostani helyéről leszerelik azokat, a fa alkatrészeket pedig cserélni kell, hiszen a faanyagra olyan festék került, amit már nem lehet javítással leszedni, elfedni. Az esettel összefüggésben a helyhatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy minden segítséget örömmel fogadnak, de arra kérik az aktivistákat, hogy mielőtt munkához látnak, mindenképpen egyeztessenek a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgató­sággal.

Felmentették az aktivistát - Gyöngyösön jellemzően még önkormányzati képviselők is gyakran ecsetet ragadnak, ha valamit szépíteni, átfesteni kell, vagy járdára ugróiskolát felfesteni. A választások közeledtével azonban a politikai jellegű akciók szaporodnak meg. Korábban a Változást Akarunk Gyöngyösön csoport bosszantotta az akkori Jobbikot Pajor Tamás dalának refrénjének No Vona, No cry! járdára festett felirataival még a 2014-es választás idején. Az ügyben a jobbikosok feljelentést tettek, de sírás ebből sem lett, nem adott nekik igazat a bíróság. Nagy Róbert aktivista pedig nyugodtan fogadta az ítéletet 2016-ban, s megállapította, hogy jól cselekedtek, amikor barátaival úgy döntöttek, hogy tenniük kell valamit a szélsőséges eszmék ellen.