Május hetedikén, szombaton, este nyolc órától jótékonysági Cserépbált tartanak Bélapátfalván, a művelődési házban. A rendezvény bevételéből a Gesztenyés Kiállítóház egyik állandó tárlatát, a keménycserép-gyűjteményt akarják gyarapítani. A belépő-, ­illetve a támogatói jegyeket a Bélapátfalvai KulTurDia Nkft.-nél, a kiállítóházban lehet megvásárolni. A bálon tombolahúzást is tartanak, amelyhez már eddig is több felajánlást kaptak, ennek köszönhetően a támogató jegyet vásárlók közül is kisorsolnak egy nyertest, aki értékes ajándékot kap.