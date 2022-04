A helyi önkormányzat arra biztatja a váraszóiakat is, hogy minél többen vegyenek részt április 22-én, pénteken a Pétervásárán rendezendő ingyenes egészségügyi szűrőnapon. Több vizsgálatot végeznek el a betegségek megelőzésére. Ingyenes előadás, tájékoztató, véradás is lesz. Falubusz szállítja az érdeklődőket fél 11-től a polgármesteri hivatal elől a városba, s a hazatérésben is segít.