A térség önkormányzatai kivétel nélkül nyertek kisebb-nagyobb összeget. Többnyire háromtól tízmillió forintig terjedő összegeket fordíthatnak közösségeik építésére, intézményeik, útjaik, temetőik rendbe hozatalára, óvodaudvarok, játszóterek építésére. A rendezvények megtartásához szükséges kommunális eszközöket is sok helyen szerezhetnek be.

Terpesen például a tűzoltóság épületének tetőszerkezete újulhat meg mintegy ötmillió forint ráfordítással. Bujáki Ferenc, polgármester arról számolt be, hogy az önkormányzati tulajdonú közösségi terek fejlesztését szolgáló programban sikerült vissza nem térítendő támogatáshoz jutniuk. Az önkéntes tűzoltó egyesület vezetősége évtizedek óta kiválóan együttműködik a községi önkormányzattal, ez is egy példa erre. Az egyesület már korábban is nyert a programban egy Isuzu terepjárót. A belterületi utak fejlesztését szolgáló alprogramban a Dobó Katalin utca felújítására nyertek közel 20 millió forintot.

Erdőkövesden a Temető út felújítására és közösségszervezésre 3,5 millió forintot fordíthatnak - tudatta Halla István polgármester. Mátraballán több mint 11 millió forintból újulhat meg a Diákhegy utca. Bodonyban az orvosi szolgálati lakást korszerűsíthetik 5 millió forintból.

Pétervásárán a napokban fejeződött be több mint 30 millió forintból a régóta áldatlan állapotban lévő Templom út és Budai Nagy Antal út rekonstrukciója, tudatta Eged István polgármester. A sikerekben jelentős érdeme van Horváth László országgyűlési képviselőnek, aki rendszeresen egyeztet a településvezetőkkel a célokról.