A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár nemrégiben közölte, a tizenhárom pályázati kiírásban csaknem 4400, elsősorban önkormányzati és egyházközségi pályázó nyert 61,5 milliárd forint értékben támogatást. Szavai szerint évről évre megismétlik a legsikeresebb pályázatokat. Heves térségébe is sok pénz érkezik, így fejlődhetnek tovább a települések.

Turó Tamás, Kömlő polgármestere számolt be arról, hogy 40 millió forintot tudnak arra költeni, hogy a település főútját teljes hosszában megújítsák. Emellett a falu önkormányzata sikeresen pályázott az óvoda felújítására, 55 millió forintból lesz energetikailag is korszerűbb az intézmény.

Boconád a MFP jóvoltából 66 millió forintot nyert, mind a hat pályázatukat pozitívan bírálták el.

– Ebből 20 millió forint jut a Tölgyes, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utak fejlesztésére, ugyanennyi összeg érkezett a ravatalozóra, 12 millió pedig a faluház belső felújítására. Négymillió forintot költhetünk az orvosi rendelő előtti járdaszakasz rendbetételére, további hatmillió forint jut a játszótér eszközeinek bővítésére – közölte Kis István, a falu vezetője.

Zaránk polgármestere, Urbán László is sikerekről adott hírt. A programnak köszönhetően 15 millió forintból egy régi adósságukat törleszthetik, ugyanis megújul a Béke utca. 30 millió forint jut arra, hogy a faluház tetőzetét lecseréljék, hiszen utoljára fejlesztés több évtizede történt itt. Kommunális eszközöket is vásárolhatnak 3,6 millió forint értékben. Emellett közel kétmillió forintot nyertek arra, hogy újra megszervezhessék augusztus első szombatján a lovasnapjukat.

Heves térségében minden település nyert kisebb-nagyobb összeget a különböző kiírásokban. Sarudon falubuszt vásárolhatnak 15 millió forint értékben, Tarnabodon a faluház újul meg 20 millióból.

Kisköre, Pély, Tarnaméra, Tarnaörs 15 millió forintot nyert útfejlesztésre, ugyanerre a célra Erdőtelek 19 milliót, míg Tarnazsadány kilencmillió forinthoz jutott a programból.

További nyertesekÁtány önkormányzata 5,6 millió forintból vásárolhat kommunális eszközt, s ötmillió forintból újulhat meg járdaszakasz. A MFP egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és a közösségszervező bértámogatására is kínált pályázatot. Ebben a kiírásban négy pályázat kapott pozitív elbírálást. A boconádi római ­katolikus plébánia 1,7 milliót, a tarnamérai 1,2 milliót, a zaránki egymillió forintot nyert, a tarnazsadányi katolikus egyházközösség pedig egymillió forinthoz jutott.