A részletekről a városháza sajtóreferense számolt be. Mint elmondta, az új szemléletű zöldfelület-gazdálkodás során parki gyepfelületeken jelöl majd ki olyan “foltokat” a Városgondozás, amelyeket az évi 5-7 kaszálásával szemben csupán 1-3 alkalommal kaszálnak majd le. A kaszálások számát a csapadék mennyisége határozza majd meg. A kevesebb kaszálás miatt a területen a vadvirágok (például zsályák, boglárkák, ibolyák, habszegfűk, lednekek és más pillangósvirágúak, kutyatejek, veronikák) is meg tudnak erősödni, virágozni. A virágzást követően a növények elvetik magjukat, így a következő évben a terület növényzetének sokfélesége ugrásszerűen nő majd, ahogyan a természet fokozatosan visszaveszi a teret a mesterségesen vetett gyepektől.

A madarak is jól járnak

A vadvirágok és a kevésbé bolygatott zöldfelületek élő- és táplálkozóhelyet biztosítanak a rovarvilág (például lepkék, méhek, katicák, szöcskék, kabócák)

számára, melyek egyúttal az énekesmadarak (füzikék, poszáták, cinegék, rigók, csuszkák, pintyek) számára jelentenek táplálékot. A vadvirágos rétek városi

kaszálóként mind a növény-, mind az állatvilág változatosságát növelik. A magasabbra engedett gyepek több harmatot, vizet kötnek meg, ezáltal a

talajvízháztartásra pozitívan hatnak, az ilyen felületek kevésbé száradnak ki aszályos időszakban.

A vadvirágos rétként fenntartandó területeket kihagyja az intenzíven fenntartott területek kaszálásakor a cég. Azaz egy-egy kaszálatlan folt marad a park pázsitján, ahol a pázsitfüvek és a kétszikűek is háborítatlanul növekedhetnek.

- emelte ki a sajtóreferens.

Cél, hogy a vadvirágos réteken több virág jelenjen meg, ami elkerülhetetlenül növeli a virágzás alatti pollen mennyiségét. Ezek a növények azonban a természetes

növénytársulások, a terület eredeti, őshonos vegetációjának fajai (amelyekhez szervezetünk is hozzászokott), és a növényállomány idővel a kaszálórétek növénytársulásaihoz válik hasonlóvá. A virágos gyepen a vadvirágok időben és térben is elszórtan jelennek meg, így a terület „pollenszennyezése” az intenzív egynyári vagy évelő virágágyak töredéke lesz csupán.

Több változat lesz

A vadvirágos réteket három alkategória szerint jelöli ki, illetve telepíti majd az önkormányzat és a Városgondozás. Lesznek új telepítésű rétek az Olasz utca – Cifrakapu utca sarkán, valamint a Szépasszony völgyben. Felülvetéses módszerrel vadvirágos rétet a Rákóczi út – Bükk sétány területen hoz majd létre a cég, valamint a meglévő növényzet meghagyásával is lesznek majd vadvirágos rétek kialakítva.

Az alábbi helyeken jönnek majd létre rétek:

Lidl bevásárló központ – Mátyás király út

K2-es úton a körforgalom mellett

Zöldfa utca

Egri csillagok utca

Joó János utca

Tátra utca – Koszorú utca közötti zöldterület

Bervai út melletti terület

Kőkút úti forrás környéke



Városszerte összesen 16 ezer 367 négyzetméternyi területen jön majd létre vadvirágos rét.