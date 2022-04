- Sokan küzdenek ételallergiával, s egyre többen lépnek az életmódváltás útjára. Mindenkinek széles választékot kínálunk. A vásárlók szeretik tudni, mi miből készül, gyakran tájékozódnak a termékekhez tartozó, allergéneket mutató táblázatból – mondta el portálunknak az egri Rádi Pékség általános igazgatója, Haron Ildikó. Tapasztalataik szerint az emberek igyekeznek egészségtudatosan élni, sokan keresik a mentes termékeket, még olyanok is, akik nem küzdenek allergiával. Figyelembe veszik ők is a vevők visszajelzéseit, így lecsökkentették például a kakaós csiga cukortartalmát.

Haron Ildikó hozzátette, kínálnak gluténmentes zsömléből készült szendvicset, a vegán életmódot követők pedig vadkovászos kenyereik, a bajor barna perec és szilvás-magvas croissant közül választhatnak.

– Számos laktózmentes terméket vásárolhatnak. Ilyen a túrós táska, a kakaós csiga, melynek van teljes kiőrlésű változata is, illetve a túrós rétes. A joghurtos tönköly vekni kivételével minden kenyerünket fogyaszthatják azok, akik érzékenyek a laktózra. Azoknak, akik életmódot kívánnak váltani, létrehoztunk egy testi-lelki jólétet szolgáló termékcsaládot. Ebbe a csoportba olyan kenyerek és péksütemények tartoznak, melyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot és csökkentett energiatartalmúak, illetve egy átlagos péktermékhez képest magasabb fehérjetartalommal rendelkeznek – fűzte hozzá. Tapasztalataik szerint évről évre többen keresik a teljes kiőrlésű termékeket, melyekből kínálnak vadkovászos rozskenyeret, kakaós csigát és zabpelyhes, szív formájú kenyeret, ami a húsvéti teríték kedveltje is.

Az ünnepre nem csak mentes termékekkel készülnek persze, árulnak foszlós-fonott és áfonyás-mandulás kalácsot is.

Marján Tünde, a Marján Cukrászda egyik tulajdonosa arról számolt be, hogy az igényeknek megfelelően bővítették az üzlet választékát, hiszen egyre többen keresik a mentes termékeket. Úgy tapasztalják, főként azok vesznek ilyen süteményeket, akik ételallergiával kénytelenek együtt élni. Nem csak felnőttek érintettek, sok gyermek is túlérzékeny.

– Vannak laktózmentes süteményeink, egyebek között ilyen a Sacher- és a puncstorta, a kókuszkocka, a habroló és az isler is.

A paleo málna tortát nemcsak azok fogyaszthatják, akik a laktózra érzékenyek, hanem azok is, akik glutén- és cukormentesen étkeznek.

A vegán étrend követőinek is kínálunk desszerteket, például almás és csokis ízesítésben, illetve erdei gyümölcsös, hamis sajttortát is választhatnak – tette hozzá Marján Tünde. Megjegyezte, kérésre bármit elkészítenek, de húsvétra külön kínálattal nem készülnek, mert bár korábban árultak grillázstojást, az annyira nem volt népszerű.

Kelendőek a diétás desszertek is

A Boldizsár Cukrászda cégvezetője, Boldizsár Károly tapasztalatai szerint nyolc-tíz éve ugrott meg a kereslet a mentes termékek iránt. Azóta is egyre többen keresik ezeket, akik érzékenyek egyes összetevőkre, vagy bizonyos látásmód, egészségesebb életmódra való törekvés miatt teszik ezt.

– Kínálunk mandulalisztből készült süteményeket, melyeket a paleo étrend követői is fogyaszthatnak. Ilyen például a pisztáciarolád, az oroszkrém kocka és a trópusi szelet. Ezek a sütemények nagyon népszerűek – mondta Boldizsár Károly.

Árulnak csökkentett cukortartalmú és fehér cukrot nélkülöző édességeket is. A csokis kaland például olyan természetes édesítőszerrel készül, aminek nincs szénhidráttartalma. Az ünnepre nyuszis muffinnal és húsvéti mintás csokis islerrel készülnek.