Napirend előtt jelezték a képviselők, hogy az állami kezelésű belterületi utak, különösen a Petőfi út jelenleg is zajló felújítása okán az északi városrészben több utcában elrendelt forgalomkorlátozások, egyirányúsítások miatt lakossági panaszok érkeztek. Hiesz György polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az útfelújítások kivitelezője elkészített egy korrekt forgalomtechnikai tervet.

- A Petőfi út helyett kerülőútnak a 24-es főutat jelölték meg. Most derült ki azonban, mekkora a terhelése a Petőfi útnak, azon érkezik a városba Gyöngyössolymos lakossága, meg az északi városrészből mintegy három-ötezer ember. A helyismerettel rendelkezők azonnal megtalálták a rövidebb útvonalakat, és a Petőfi út forgalma rázúdult azokra az utcákra, amelyek nem erre épültek. Szűkek, parkolnak a szélükön, és ehhez jön egy kétirányú forgalom, ami az eddig arra elhaladt öt-tíz autó helyett most több százat jelent naponta. Ezért volt szükség a korlátozásokra és egyirányúsításokra. Nagyon komoly feszültségek voltak az első napokban ebből. Mindez most kényelmetlen, de jó állapotú utakat fogunk kapni cserébe, s a beruházás átadása után nyilván visszaáll a normális állapot. Még nagyobb gondot jelent majd, ha elkezdődik a Szent Bertalan és a Kossuth utca felújítása is. Már most gondolkodnunk kell a lakosság fejével, hogy merre fog kerülni akkor. Sajnos, már tapasztaltuk, hogy akár az építési területen is keresztülhajtanak egyes autósok, veszélyeztetve az ott dolgozókat - tájékoztatta a grémiumot Hiesz György.

A testületi ülés a napirendi pontok tárgyalásával jelenleg is zajlik.