Egykori iskolatársak, újságíró kollégák és számos irodalombarát volt kíváncsi Molnár Pálra, aki többek között 1986-tól a Népszavánál dolgozott, majd a Magyar Nemzet, utána a Heti Válasz következett. 1992-től az Magyar Televízió híradójának felelős szerkesztője, 2011-től pedig a Kossuth rádió főszerkesztője volt. A nagyívű pálya a Mátraalján kezdődött, itt nőtt fel és végezte az iskoláit. Jubileumi, huszadik könyve, Gyöngyös, a Mátra kapuja címmel szeretett városának mindennapi szépségét rajzolja meg.

– Ha nem lennének körülöttünk a könyvtár falai, lehetne látni a Rózsa utca 1. számú házat, ahol az életemnek csaknem első húsz évét töltöttem – mesélte Molnár Pál. – Ebben a Fő téri közegben nőttem fel, nagyon jó hangulatú része ez Gyöngyösnek a gyönyörű épületeivel. Ez alapvetően meghatározza az érzelmi kötődésemet a városhoz. A nagyszüleim a tőszomszédságban, a Vachott Sándor utcában laktak. Ahogy a tavaly kiadott könyv előszavában is írtam, ötven évvel a megjelenése előtt érettségiztem itt. A fél évszázad nem kevés, s bár évtizedek óta Budapesten élek, de mindig jólesik, ha egy-egy folyóiratban a szerzők felsorolásakor a nevem mögé Gyöngyös mint helymegjelölés kerül. A szülőföldtől, ettől a várostól nem lehet, és szerencsére nem is kell elszakadnom. A könyvhöz jó negyven éven át gyűlt az anyag, s amikor egy nagy nekibuzdulás után néhány hét alatt elkészültem a kötettel, akkor jöttem rá, hogy én ezt már húsz éve meg akartam írni – tette hozzá az újságíró.

A ma már nemzetközi elismertségű Balassi Bálint-emlékkard díj ötlete is a Rózsa utcai lakásban született.

– A hetvenes évek derekán, itthon járva, a tévéhíradóban láttam, hogy a Kossuth rádió megalapította Karinthy-gyűrűt – emlékezett vissza Molnár Pál. – Úgy rémlik, mintha már akkor eszembe jutott volna az emlékkard kifejezés. Mindenesetre, bő húsz évvel később, 1997-ben adtuk át az első Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díjat. A létrehozására két dolog késztetett. Az egyik az, hogy nem nagyon voltam megbarátkozva a Valentin-nappal, gondoltam, legyen valami ezen a napon, ami a Bálint névhez kötődik. A többi már egyszerű volt, hiszen az Isten megajándékozott bennünket egy Balassi Bálinttal, aki mintegy száz verset ránk hagyott. A másik motiváló tényező az volt, hogy úgy láttam, a rendszerváltoztatás ellenére ugyanazok a hasonló gondolkodású emberek döntötték el, hogy kik kapják a különböző kitüntetéseket. Azt akartam, hogy legyen egy szuverén díj, amit idén huszonhatodik alkalommal adtunk át, és már mind az öt kontinensre eljutott. Hiszem, hogy erre mind a 15 millió magyar büszke lehet – hangsúlyozta Molnár Pál, majd folytatta. – Menet közben jött a felismerés, hogy Balassi nemcsak szerelmes, vitézi és istenes verseket írt, de kiváló műfordító is volt. Ő maga írta az egyik verse végén, hogy deákból fordította, és tudjuk, hogy horvát, lengyel és román népdalokból is költött át verseket. Így aztán, 2002 óta a költői díj mellett műfordítói elismerést is átadunk, az elsőt egy portugál irodalmár kapta.

Magát a díjként kapott Balassi-kardot a XVI. században élt Balassa Menyhárt főispán sírjában talált kardmaradvány alapján Fazekas József bonyhádi kardkovács készíti.

Eddig negyvenkilencet adtunk át, minden évben egy magyar poéta, és egy olyan külföldi műfordító részére, aki néhány Balassi verset átírt az anyanyelvére. A díjra csak a Balassi-kardot már elnyert költők tehetnek javaslatot, aztán dönt a Balassi Kuratórium. Az elismerés mellé herendi porcelán jár, valamint az egri Vin­cze László papírmerítő mester alkotta oklevél. Régóta kapcsolódik a díjhoz a borok versenye is, az idei borseregszemle már a tizenhetedik lesz a sorban – részletezte Molnár Pál.

Az író megemlékezett a Balassi Kuratórium egykori elnökéről, Makovecz Imre építészről is.

– Makovecz Imre is nagyon lelkesedett a Balassi-ügyért, ő a kilencvenes években volt két esztendőn át a kuratórium elnöke. Az országépítő című kötetem egy vele készült interjúkötet. Nagyon jó kapcsolatban voltunk, az élete utolsó interjúját is nekem adta a Kossuth rádióban. Sokat tanultam tőle, az ő bölcsessége egyedülálló volt. Megoszlanak a vélemények az általa készített épületekkel kapcsolatban, de nekem tetszenek. Nehéz lenne elvitatni, hogy irányt szabott a szerves építészettel – fogalmazott Molnár Pál.