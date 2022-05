19.46

Napirend után Keresztes Zoltán fejlesztésekről kért tájékoztatást, többek között az Olasz utcai parkoló terveiről.

A közgyűlés véget ért.

19.36

Tájékoztató következett a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról.

Orosz Lászlóné felhívta a figyelmet, hogy a 39 projektelemből 20 olyan, amelynél szükség van a Városfejlesztési Kft. munkájára.

– Tehát örülnék neki, ha a társaság továbbra is működne – emelte ki.

19.20A közbeszerzési eljárás módosítását szorgalmazta Oroján Sándor.

A közbeszerzési szabályzat jelenleg tartalmaz olyan rendelkezést, ami az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság döntéshozó jogkörét részben a polgármesterre testálja. Javaslom a jogkör indokoltságát megvizsgálni, azt indokolt esetben szűkíteni. További módosítások azt a célt szolgálják, hogy az ÖKDB és ezen keresztül a képviselők is nagyobb rálátással rendelkezzenek a közbeszerzési eljárásokra, mivel a polgármesteri hatáskörben bonyolított eljárások esetén eddig erre nem volt lehetőség – olvasható az előterjesztésben.

Mirkóczki Ádám szerint ez a javaslat a személye ellen szól, Oroján Sándor ugyanis a bíráló bizottság egyetlen döntésekor sem volt jelen, nem kért információt.

– Javaslatom csupán arra vonatkozik, hogy a közgyűlésnek legyen nagyobb mozgástere – emelte ki Oroján Sándor.

A képviselők megszavazták az előterjesztést.

18.47

Megszavazták azt is, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ magasabb vezetői kinevezésről szóló pályázatokhoz szakértő bizottsági tagokat kérnek fel Földvári Győzőt, Komlósi Csabát, Pócs Alfrédet, Oroján Sándort, mint fenntartó képviselőit, valamint Szente Bélát, mint a Kulturális Központok Országos Szövetsége szakmai szervezet képviselőjét.

18.34

Az ebrendészeti telep teljeskörű rekonstrukciója lenne szükséges, a telepen lévő épület állapota életveszélyes, a szennyvíz és a csatornahálózat elavult. A képviselők az ebtelep további működése érdekében jóváhagyták a kiszolgáló helyiségekkel ellátott konténerház megrendelését és kihelyezését a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Várható költsége 15 millió forint, amelynek fedezete a tavalyi pénzmaradvány.

A mentőállomás klimatizálása érdekében ötmillió forintot szavazott meg a közgyűlés.

18.18

Az egri óvodák összevonásának ügye következett. Mirkóczki Ádám előterjesztő felhívta a figyelmet, hogy a pályáztatás eredménytelen volt. Most arról kell dönteni, hogy új pályázatot írnak-e ki vagy elvetik az összevonás ötletét.

– Nem tartanám jó megoldásnak ha az összevonás úgy zajlana, hogy nem találnak alkalmas vezetőt. Nem látom a társadalmi támogatottságát az összevonásnak – mondta Oroján Sándor.

– Felőlem 18 különálló óvoda is lehet, nem voltam elkötelezett egyik struktúra mellett sem – válaszolta Mirkóczki Ádám.

Dr. Pócs Alfréd arról beszélt, akkora személyi konfliktus kerekedett az ügyből, hogy szerinte is hanyagolni kell az összevonási tervet most. Dr. Pápai Ákos elmondta, tetszik neki a teljesen különálló óvodák ötlete. 1 igen 12 nem 3 tartózkodás mellett új pályáztatást nem írtak ki. A képviselők hatályon kívül helyezték az összevonás tervét.

18.04

Juhász Ádám képviselő két új Hírességek emléktáblát javasolt az Eger Sikeréért Egyesülettől, mint a rendeletben szabályozott javaslattevőtől beérkezett ajánlás szerint. A képviselők megszavazták, hogy 2022-ben Bitskey István Széchenyi-díjas magyar irodalom- és művelődéstörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Eger (2011) díszpolgára és Kopcsik Lajos cukrász Oscar-díjas és Venesz-díjas, Guinness-rekorder, cukrász világ- és olimpiai bajnok cukrászmester, a Kopcsik Marcipánia névadója és vezető művésze, Eger (1999) és Sajószentpéter (2007) díszpolgára kaphassák az elismerést Eger városáért végzett munkájuk alapján.

17.47

Az Eatrend Kft. közétkeztetési szerződésre vonatkozó kompenzációs kérelméről is egyeztettek. A növekvő energiaárak és a háborús helyzet miatt a polgármester szerint a kérés indokolt, és sajnos ez bármikor előfordulhat még az évben.

– Jelenleg arra van lehetőségünk, hogy ezt a 6,9 millió forintot odaadjuk, majd a következő közgyűlésen módosítjuk a szerződést – mondta Mirkóczki Ádám. A képviselők ugyanis felháborodtak azon, hogy a kérelem már tavaly novemberben érkezett, és már februárban foglalkozhatott volna vele a közgyűlés.

A képviselők megszavazták a kérelmet.

17.27

Oroján Sándor elmondta, szerinte az lenne a megoldás a két cég esetében, hogy módosítják a költségvetést.

– Látszik mekkora a fejetlenség a városvezetésben – mondta.

– Állíts már magadon. Szidjál akkor engem név szerint – mondta Mirkóczki Ádám. – Meddig folytatod még ezt a hazudozást? Tájékozodj, mielőtt bármit állítasz – tette hozzá.

– Meddig kell még ezt a kioktató hangnemet eltűrnünk? – kérdezte Oroján Sándor.

– Addig, amíg ezt csinálod – válaszolt a polgármester.

Oroján Sándor azt javasolta, hogy felhalmozási sorról működésire csoportosítsanak át a cégeknél.

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. tavalyi működési célú támogatásának elszámolásával kapcsolatban Orosz Lászlóné arról érdeklődött Törőcsik Gábor ügyvezetőnél, hogy idén kaptak-e már támogatást, működik-e a cég. Törőcsik Gábor elmondta, hogy minimális szinten, de tudnak működni a kiutalt nyolc millió forintból.

16.47

A Média Eger és az Agria Film Kft üzleti tervével kapcsolatban Minczér Gábor alpolgármester arról beszélt, hogy mivel a képviselők hatalmas összeget elvettek a Média Egertől és az Agria Filmtől is, utóbbi által szervezett rendezvények alacsony költségvetésűek lesznek.

– Mikulás nélküli Mikulás és tüzijáték nélküli szilveszter – sorolta.

Bódi Zsolt arról érdeklődött, hogy mennyi bevétele volt az éjszakai fürdőzésnek és a szurkolói zónának a plusz költségekhez és feladatokhoz képest.

– Ne mi finanszírozzuk már, hogy lemegy egy magáncsapat a strandra éjszakai fürdőzni, aztán a személyzet takaríthat utánuk – emelte ki.

Oroján Sándor szerint nem kellene humorizálnia az ügyvezetőnek az üzleti tervben. Berényi Tamáshoz, az Agria Film Kft. ügyvezetőjéhez intézte szavait, ugyanis üzleti tervben kifejtette az adventi programokra nem jut elegendő pénz, így Mikulás nélküli Mikulás ünnepet tervez.

Dr. Pócs Alfréd szerint annyi pénzből kell gazdálkodni, amennyi rendelkezésre áll.

– Ha nincs elég pénz, be kell vonni civil szervezeteket, amatőröket – mondta.

Berényi Tamás elmondta, a módosított üzleti tervben feltételes módban beszélt, azt szerette volna jelezni, hogy nem elegendő a forrás színvonalas rendezvényekhez.

– Nehéz úgy tervezni, hogy háború van, járvány van. Így mínuszos tervet készítettem, de úgy, hogy még ne veszélyeztesse a működőképességet – ismertette. Elmondta, a Márai költségvetéséhez azért van szükség 52 millió forintra, mert a hozzá tartozó kalandpark nincs jó állapotban. Kiemelte, hogy ez az összeg egyébként két évnyi forrás.

Az Média Eger üzleti tervét elfogadták, de az Agria Film Kft. módosításait nem fogadták el a képviselők.

15.55

A Városgondozás Eger Kft. és az önkormányzat új közszolgáltatási szerződést köt. Ezzel kapcsolatban Bódi Zsolt Juhász Géza ügyvezetőnél érdeklődött, elegendőnek találja-e a szerződésbe foglal keretösszegeket a működéshez.

Mirkóczki Zita arról érdeklődött, hogy az a több hónapos időszak hogyan lesz elszámolva, amíg nem volt szerződés az önkormányzat és a városgondozás között.

Juhász Géza elmondta, hogy a keretösszegek még az év eleji árakkal számolva készültek.

– Az elmúlt hónapokban csak az áramszámla két és félszeresére emelkedett. Ez gondolom elegendő válasz. A keretösszeg arra elég lehet, hogy a munkát el tudjuk végezni. Én igyekszem úgy végezni a munkát, hogy az esetleges problémák, hiányosságok ne lehessenek láthatóak a városban – közölte. Mirkóczki Ádám elmondta, a szerződés visszamenőleges hatályú, így jogilag rendben lesznek a számlák. A képviselők megszavazták a szerződés megkötését.

15.34

Az önkormányzati cégek beszámolóival kapcsolatban Orosz Lászlóné hosszasan beszélt. Elmondta, hogy a beszámolók és az üzleti tervek nem készülnek el időben, és örül, hogy a vagyonkezelő cég, az Evat élén most már olyan vezetés áll, amely igyekszik szabályos lenni.

Korsós Lajosné, EVAT Zrt. divízióvezetőjének beszámolója szerint a cég pozitív nullán állt az előző év végén. Ezt azzal indokolta, hogy az energiaárak növekedése mellett már az is nagy eredmény, hogy nem termeltek veszteséget. A képviselők elfogadták a beszámolót, ahogy a következőt, az Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. támogatásáról szólót is.

15.16

A szünet után Mirkóczki Ádám sorba vette a módosításokat a maradványról.

– Tehát akkor az egyik, hogy a 20,5 millió forint térfigyelő kamerára legyen fordítva. Plusz 3,5 millió forintot társasházi homlokzat felújításra tegyünk félre és a 140 millió forint általános tartalékra helyezése. A módosításokat elfogadom.

14:16

– Egyetértek Oroján képviselő úrral. Én nem kértem a visszatöltést, nyugodtan tegyék az én részemet a térfigyelő-kamerákra – mondta Minczér Gábor.

Dr. Pápai Ákos szerint a visszapótlás jó ötlet, de ő sem az érvekkel sem az ellenérvekkel nem ért egyet. Szerinte a képviselői keret arról szól, hogy arányosak legyenek a fejlesztések a körzetekben. A felhasználás nem a képviselők döntése, hanem közgyűlési kompetencia.

– Ha visszapótoljuk most ezt, az nem korrekt. Azért a képviselői keretből támogatták a rendezvényeket, mert a képviselők úgy döntöttek, nem akarták a város pénzéből támogatni ezeket a rendezvényeket – hangsúlyozta ismételten Oroján Sándor.

Szünetet rendeltek el.

13:55

Következett a tavalyi maradványösszegek felhasználásáról szóló előterjesztés. Többen is érdeklődtek ezzel kapcsolatban. A gazdasági iroda vezetője, Juhász Tamás tájékoztatta a képviselőket.

Összesen 19 milliárd forint a maradvány, amelyből 17 az idei költségvetésben már tervezett összeg. Mirkóczki Zita felhívta a figyelmet arra, hogy a pulpituson ülő képviselők rendezvények támogatására ajánlották fel keretük egy részét, most úgy tűnik, hogy a maradványból pótolják ezt vissza. A képviselő asszony szerint ez nem fair. Oroján Sándor hasonló véleményen volt, hiszen ha ők felajánlották a motoros fesztiválra és az erős emberek versenyére a pénzt, akkor az az ő döntésük. Javasolta, hogy azt a 24 millió forintot inkább térfigyelő kamerákra költsék.

Mint ahogy arról már beszámoltunk az előző ülésen hosszasan vitáztak a képviselők a rendezvények támogatásáról, többen ellenezték az önkormányzati támogatást, ezért Minczér Gábor, Farkas Attila és Császár Zoltán adtak erre pénzt keretükből. Mirkóczki Ádám szerint az az etikus, ha mindegyik képviselő keretét visszatöltik, mert a rendezvények minden egrinek jók.

– Vannak egyenlőek és még egyenlőbbek is – reagált Orosz Lászlóné. Felhívta a figyelmet, szerepel a pénzmaradványban egy 2021 évi bevételkiesés finanszírozása sor, szerinte téves ez a megfogalmazás, 140 millió forintnak általános tartalékon kellene lennie.

Bódi Zsolt nehezményezte, hogy felszólalásában Császár Zoltán úgy fogalmazott “Felnémet sehol sincs a Szépasszonvölgyhöz képest”, megkérte, hogy tartózkodjon az ilyen kijelentésektől.

Kovács Cs. Tamás szerint nem igaz, hogy mindenki azonos elbírálás alatt van.

– Felháborodás van belőle, hogy ha a szakirodák nekünk elintéznek valamit. Ki kell már mondani, hogy a polgármester és társai problémát csinálnak ebből. Pedig ezt az egrieknek csinálják, nem nekünk. Én nem viszem haza a kertembe a futókört vagy a Sas utat – mondta. Szerinte ha a Fidesz-KDNP frakció tagjai kérnek valamit, azt akadályozza a polgármester és az alpolgármesterek.

– Ez már rágalmazás, elgondolkodom, hogy feljelentsem-e önt – mondta a polgármester.

– Visszatérve a rendezvényekre, most ha én úgy gondolom, hogy nincsenek a nagy boros rendezvények megfelelőképp támogatva, támogathatom a kertemből, majd utána visszatöltöm a képviselői keretembe, arra hivatkozva, hogy az egriek érdeke volt? – mondta Juhász Ádám.

13:10

Az alapokmány módosítása következett.

– Normális dolog-e az, hogy van a Szépasszonyvölgynek egy képviselője, Császár Zoltán, és kinevezzük biztosnak, hogy a fejlesztésekkel foglalkozzon. Képviselőként ez lenne a dolga egyébként is, de nem gyakran látják ott. Ugyanez a helyzet az önkormányzati biztossal, aki Földvári Győző. Most le akarják önöket váltani, és hirtelen beszámolót akarnak benyújtani. Ami a két és fél évben történt nem normális működés, semmi köze a biztosi feladatokhoz annak, amit önök csinálnak – fűzte a napirendhez Oroján Sándor. Azt szorgalmazza, hogy a biztosok kötelezően számoljanak be munkájukról a közgyűlés előtt minden hónapban.

– Ha arról van szó, hogy ki mit csinált az elmúlt két és fél évben, akkor nézzen magába mindenki – mondta Minczér Gábor alpolgármester.

Dr. Pápai Ákos szerint nem kell megtartani ezt a biztosi rendszert feltétlenül, ha másképp jobban működne a körzetek fejlesztése.

Császár Zoltán arról beszélt, hogy 15 évvel ezelőtt még jól működött a rendszer mert “normális emberek” voltak.

Mirkóczki Zita erre azt válaszolta, érti és tiszteli az évtizedes munkát, de most 2022 van, és át kell gondolni, hogy elegendő jogköre van-e a biztosoknak. Nincs felelőse a kultúrának, a turizmusnak és a nemzetközi kapcsolatoknak sem. Ezen lehetne változtatni.

Komlósi Csaba szerint tisztázni kell, hogy pontosan milyen feladatköre van a biztosoknak és milyen díjazásban részesülnek.

A rendelettervezetet a képviselők elfogadták.

12:40

A közterület használatáról szóló rendelet módosításáról annak érdekében döntöttek, hogy az azok ellen vétőt bírságolhassák. A képviselők újfent a kutyapiszkot maguk után hagyó tulajdonosokról beszéltek, illetve arról, hogy a homokozók környékén is jellemző ez.

12:25

A következő napirendi pont a cégvezetők kinevezésének módjáról szólt. A polgármester kiemelte, kár, hogy nem lehet visszamenőlegesen meghozni a döntést, hiszen februárban a képviselők pályáztatás nélkül neveztek ki vezetőket cégek élére. A képviselők igennel szavaztak az előterjesztésre.

12:20

A második napirendi pont a tavalyi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról szólt. Orosz Lászlóné arról érdeklődött, hogy az út- és járdafelújítások miért csupán pár százalékban teljesültek. A szakiroda dolgozóit megdicsérte munkájukért, majd hozzátette, hogy reméli nem rúgják ki őket ezért, mert úgy hallotta, akit ő megdicsér, azt másnap kirúgják.

– Ha ezt kampányfogásnak szánta, akkor nem vagyunk kíváncsiak erre. Tartózkodjon az ilyen nemtelen kijelentéstől – kérte a polgármester.

Orosz Lászlóné kiemelte, hogy az előterjesztés a tavalyi költségvetés végső állását mutatja. Több mint 40 milliárd forint bevétele volt a városnak és 26 milliárd kiadás. Ebből 8 milliárd forint állami támogatás és 6 milliárd forint saját bevétele volt.

– Nem tette hozzá, hogy a 45 milliárd forintnak mekkora része pályázat, tehát lekötött összeg. Ha ezeket nem számoljuk, láthatjuk, hogy éppen fedi egymást a bevétel és a kiadás – válaszolt Mirkóczki Ádám.

Oroján Sándor a városgondozás helyzetéről beszélt. Szerinte a pénzmaradványokat a közfeladatok ellátására kellene fordítani. Szerinte a polgármester nem mond igazat.

A képviselők végül rövid vita után elfogadták az előterjesztést.

11:50

Az első napirendi pont a város közbiztonságáról szóló tájékoztató volt. Kovács József rendőr ezredes, kapitányságvezető elmondta, hogy a lopások, betörések nagy kihívás elé állítják őket, ezek jellemző esetek a városban. Azonban a droghelyzet sem javul, a balesetek számában azonban lassú, de folyamatos csökkenés állapítható meg. A közlekedési kihágások is gyakoriak. Elmondta, hogy társhatóságokkal is együttműködnek, köszönetet mondott az önkormányzatnak.

Lombeczki Gábor arról érdeklődött, hogy a kiberbűnözés egyre nagyobb mértékben érinti a lakosságot, s hogy ezt milyen módon tudják kezelni.

Juhász Ádám a Vécseyvölgy utca felújításával kapcsolatban arról beszélt, hogy az Íj utcában sok gyermekes család él, ám arrafelé nagy sebességgel haladnak az autók, mivel széles az úttest, kéri, hogy ezzel kapcsolatban intézkedjen a rendőrség.

Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) megköszönte a rendőrség munkáját, akiket nap mint nap kihívás elé állítanak a polgárok. Megköszönte azt is, hogy rendszeresen biztosítanak rendőri jelenlétet a helyi rendezvényeken. Oroján Sándor is köszönetet mondott munkájukért. Dr. Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesület) arról érdeklődött, milyen a droghelyzet Egerben az országos átlaghoz képest.

Dr. Pápai Ákos elmondta, hogy a Markhot Ferenc Kórház Knézich utcai bejáratánál vannak olyanok, akik nagy hangerőn szándékosan zenét hallgatnak az autókban és hangoskodnak. Ez a betegek gyógyulásában nem segít.

Kovács József rendőr ezredes, kapitányságvezető elmondta, ők is tapasztalták az Íj utcai forgalomnövekedést a beruházás óta. A kiberbűnözéssel kapcsolatban elmondta, rendszeresen tesz közzé tájékoztatókat a rendőrség. Dr. Pápai Ákos kérdésére válaszolva a belvárosi drogos és garázda személyekkel kapcsolatban elmondta, hogy fokozottan figyel erre a rendőrség.

11:05

Mirkóczki Ádám a Szép bástya helyreállításával kapcsolatban adott tájékoztatást, elmondta, hogy mindenképpen a felelősre kell hárítani a helyreállítás összegét és a károkat. Ezt akár peres úton is meg fogják tenni, a bíróság állapítja meg a felelősséget.