– A Kapcsolódások Napját széles körű civil összefogással, hagyományteremtő céllal szerveztük meg, szeretnénk a jövőben többször megtartani. A közösségek megtartó erejét szeretnénk két irányból támogatni. Az egyik maga az összefogás, mely azt üzeni mindenkinek, hogy a közösségépítést minden erőnkkel folytatni kell, és sosem szabad abbahagyni, mert a rossz győzelméhez nem kell más, csak az, hogy a jó elfáradjon. Most újra szabadon együtt tölthetjük sokadmagunkkal az időt, így adott a lehetőség, most újraépítse magát minden szétzilálódott közösség, mert van rá igény. És ez az igény a másik irány. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az emberek kijöjjenek a programokra, jól érezzék magukat, és tapsoljanak azoknak az embereknek, akik gyerekként vagy felnőttként, időt és energiát nem sajnálva, valami különlegeset adnak másoknak – fogalmazott Aradi Mária.

A test egészsége is hangsúlyt kapott - A Mátra Művelődési Központ a Natura Nappal készült az eseményre. Az épület előtti téren egészségügyi szűrőbusz várta az érkezőket bőr-, valamint szájüregi rákszűrésre, arteriográf-, illetve InBody testösszetétel-mérésre, továbbá EKG-vizsgálatra. A szűrőkamionnak százötven jelentkező tesztelésére volt kapacitása a nap folyamán, a megvizsgáltak Béres cseppet kaptak ajándékba. Az egészségmegőrzést szolgálta a reformkonyha készítményeinek bemutatója és az ételkóstolás is. Lehetőség volt zumbázásra, a Kriston módszer alapján intim tornára. A Vidróczki táncháza itt is megmozgatta a jelenlévőket. A posta parkba ellátogatók jóga- és kínai chi kung egészségmegőrző gyakorlatokat végezhettek, de gasztronómiai élmények is várták őket. A könyvtár udvarában zamatos mátrai borokat kóstolhattak a vendégek.

A Posta parkban elsősorban a természethez való kapcsolódás dominált. Igazi unikum volt Liebmann Judit Loud Tree kezdeményezése, amely különleges kiállításával és foglalkozásával igyekezett ráébreszteni az embereket, hogy szabadidejükben, akár a fűben heverészve, arra használjanak egy parkot, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben. A program során bárki hozhatott növényeket, cserélhetett másokkal. A gyerekek sok más mellett kézműveskedhettek Varnyú Ritával, agyagozhattak Molnár Ibolyával, közben a Hahota Gyermekszínház műsorán szórakozhattak, az aszfaltrajzversenyen pedig kifejezhették gondolataikat a családról.

A könyvtár udvara a megtartó közösségek színhelyévé vált koncertekkel, előadásokkal. Matúz Viktória, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkára, a népszerű rendezvény szervezője szerint akkor fognak a közösségek megtartó erejével élni az emberek, hogy ha az adott csoport meg is szólítja őket. Ezért ezen a helyszínen az egyes produkciókat pár perc beszélgetés követte a fellépők jobb megismerésére, háttérinformációk kicserélésére. Tehetséges helyi fiatalok bemutatkozása után a gyöngyösiek körében igen népszerű Sound of Spirit énekegyüttes lépett fel, majd a Berze zenekar következett Omega slágereket játszva. A Vidróczki Néptánegyüttes különleges előadásán együtt léptek fel a gyermekek a szüleikkel és a nagyszüleikkel, s a nézőközönséget rögtönzött táncházba csábították. A Lépjünk a holdra zenekart a Rombusz duó követte, a napot pedig utcabál zárta, amelyhez Petró szolgáltatta a talpalávalót.