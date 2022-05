Kárpátaljai vagyok, néhány éve költöztem a városba. Aki külhoni magyar pontosan tudja azt, hogy nem mindegy a határ melyik oldalára született, nekem is megvoltak magam küzdelmei, de egy a célunk, a magyarság a magyar haza gyarapítása, erkölcsi és szellemi értelemben is. Erős és szilárd nevelést kaptam. Eger már az én városom is, eddig igyekeztem kulturálisan gyarapítani, szociálpedagógus vagyok, tagja vagyok az Egri Csillagok Népdalkörnek. Úgy vélem, hogy képviselőként felelős és tisztességes módon tudnám képviselni az egrieket a Mi Hazánk Mozgalom tagjaként, erősítve a pártot - mondta Bábel Ildikó. Kitért arra, hogy részben már ismeri a Hajdúhegy problémáit, a rossz utakat, a szegényes buszközlekedést. A laktanya hasznosításáról elmondta, szerinte rendeltetésszerű céljára kellene használni.