Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet megyei főigazgatója köszöntötte az ország különböző egészségügyi intézményeiből érkező szakembereket.

– Minden konferencia ünnep, különösen akkor, amikor a találkozás két év szünet után felértékelődik – emelte ki megnyitóbeszédében dr. Vácity József. Örömét fejezte ki, hogy újra lehetőség van személyes eszmecserére ezen a rangos szakmai eseményen.

A hagyományos, háromnapos rendezvény idei mottója: Prevenciótól az akut ellátásig. Szó lesz egyebek között a terápiás kutyák kardiológiai ellátásban betöltött szerepéről is. Az egri kórház kardiológusai is tartanak előadásokat, így például dr. Szilágyi Attila osztályvezető-helyettes főorvos, dr. Domboróczki Zsolt főorvos, valamint dr. Moretti Magdolna pszichiáter főorvos és dr. Orosz Tímea szakorvos is megosztja tudását a résztvevőkkel.