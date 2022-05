Az igazi strandszezon az iskolai tanév végével indul el. Klasszikusan május elsejét tartják a nyári szezon kezdetének, de a vendégforgalom valójában a szabadságolások kezdetével növekszik, a csúcsszezon pedig júliusra, augusztusra tehető.

Eger

Az Eger Termál Kft. tervei szerint, ha az időjárás is engedi, gyermeknapra szeretnének végezni a kötelező karbantartásokkal. Jelenleg is zajlik a felnőttélmény-, illetve párhuzamosan a versenymedence burkolati hibáinak javítása. Ezt követően a gyermekélmény-, a baba- és a csúszdamedencével folytatódnak a munkálatok.

A szezonális jegyárak július elsejétől érvényesek, addig a fürdőrészlegekben maradnak a régi belépőárak. Már bizonyos, hogy az egri létesítmény esetében is szükséges az emelés, ennek okai a növekvő közüzemi díjak – jelezte portálunk érdeklődésére Molnár László, a társaság ügyvezetője.

– A nehézségek ellenére idén is készülünk programokkal, illetve külsős partnerek segítségével új szolgáltatások is elérhetőek lesznek a termálfürdő területén. A helyi lakosság számára továbbra is fenntartunk számos kedvezményt, ilyen például az egri lakcímmel vagy a városkártyával igénybe vehető csökkentett ár, illetve az egri nyugdíjasok számára kialakított jegytípusok – nyilatkozta a cég vezetője.

Demjén

Demjénben a Hotel Cascade Resort & Spában július 1-től augusztus 31-ig tart a nyári strandszezon. Mivel a felújítások folyamatosan zajlanak a fürdőkön belül, mindig érdemes előzetesen érdeklődni a vendégeknek. A belépők aszerint változnak, hogy mely szolgáltatásokat veszik igénybe a fürdőzők.

Érdeklődésünkre itt azt hangsúlyozták, hogy egy belépőjegy áráért két fürdő használatát is lehetővé teszik. A látványos barlangfürdő belépője magában foglalja a demjéni termálfürdő és akvapark külső medencéinek, csúszdáinak napozóágyainak, szaunáinak, illetve a fedett wellnessrészleg használatát, valamint az éjszakai fürdőzés lehetőségét is. A barlangfürdő belépőjegyára felnőtteknek idén 6590, a diák- és a nyugdíjasjegy 5990 forint. A gyermekek után 5380 forintot kell fizetni. Családi jegy is váltható. A gyógyulni, regenerálódni vágyóknak van ennél olcsóbb megoldás is. Ha valaki csak a termálfürdő gyógyvizes medencéiben szeretne megmártózni, arra a felnőttek 2790 forintért, a nyugdíjasok és a gyerekek 2520 forintért válthatnak belépőt. Itt egyelőre nem terveznek emelést – tájékoztatták lapunkat.

Bükkszék

A Bükkszéki Termál Fürdő nyári részlegének nyitásáról a napokban egyeztetnek. A pontos dátumról és a belépőjegyek várható alakulásáról később ígértek részleteket. A fürdő hivatalos honlapján szereplő információk szerint jelenleg az egész napos felnőttjegy ára 3600 forint, a nyugdíjasoknak és a gyermekeknek 3100 forint. Akinek elegendő három óra fürdőzés, az 2500 forintért léphet be. Vasárnaptól csütörtökig délutáni kedvezményes jegy is van, mégpedig egységesen 2200 forintért.

Jelenleg itt is karbantartási munkálatokat végeznek a zökkenőmentes nyitás érdekében – tudtuk meg Sági Ferenc polgármestertől.

Gyöngyös

Az iskolai nyári szünet kezdetével nyit a gyöngyösi Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand kinti része. A szakhatóságok épp a napokban ellenőrzik, hogy minden az előírásoknak megfelelő a vendégek fogadására – mondta Juhász Péter, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. vezetője. Újabb fejlesztéseket nem terveztek, viszont a 2019 óta meglévő vízi akadálypályát ismét használhatják a nagy medencében.

Hatvan

Szegedi Zoltán, a Hatvani Szolgáltató Kft. strand ágazatvezetője közölte, a helyi strandfürdő június 18-án nyit, változatlan jegyárakkal. Jelenleg a 33 méteres úszómedence burkolatának felújítása zajlik. Az elmúlt 30 év alatt keletkezett hibákat mindig javították, ám szükséges volt a teljes felújítás, melyre 72 millió forintot költöttek. Nemcsak a medence újul meg, hanem a környezete is átalakul.