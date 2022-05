A felsőoktatásban tanulók jó része év közben is dolgozik, nyáron viszont sok középiskolás diák is munkát vállal, számos diákmunkaközpont kínál rugalmas álláslehetőséget. Az egri Melódiák Iskolaszövetkezet vezetőjétől azt kérdeztük, milyen lehetőségeket kínálnak a szünidőre, s milyen bérezésre számíthatnak idén a náluk érdeklődő fiatalok. Zelenák Viktor projektvezető elmondta, ilyenkor a strandokon, fürdőkben végzett munkákra keresnek a legtöbben jelentkezőket. A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év idén június 15-ig, szerdáig tart. A 16–24 év közötti, tanulói státusszal rendelkező diákok idén nyáron is válogathatnak a munkalehetőségek közül. Egyre többen vállalnak munkát a vakációban. Érdemes már most tájékozódni.

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói közül sokan év közben is rendszeresen vállalnak munkát, mert úgy érzik, ideje kezükbe venni a saját sorsukat, s enyhíteni a tanulmányokat finanszírozó családtagok kiadásain.

Sulyok Boglárka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója úgy fogalmaz, a tanulmányok mellett nem okoz problémát munkát találni, hiszen számos diákmunkaközpont kínál rugalmas álláslehetőséget. A nehézséget inkább az jelenti számára, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a tanulás között. A teljes munkaidő mellett ez jóval nehezebb. Szerinte a diákmunka kedvezőbb, mivel nem kötött a munkaidő, ő osztja be az idejét. Ez így vállalható és kényelmes.

Az egri Melódiák Iskolaszövetkezet vezetőjétől azt kérdeztük, milyen lehetőségeket kínálnak a szünidőre, s milyen bérezésre számíthatnak idén a náluk érdeklődő fiatalok. Zelenák Viktor projektvezető érdeklődésünkre úgy válaszolt, hogy a diákfoglalkoztatásban mindig a nyári időszak a legerősebb. Ilyenkor az egész évben elérhető, többnyire vendéglátóipari munkáik mellett a strandokon, fürdőkben végzett munkákra keresnek a legtöbben jelentkezőket. Ezek az álláslehetőségek népszerűek, így gyorsan betelnek.

– Ha kifejezetten az egri béreket vizsgáljuk, akkor idén 1100–1633 forint között mozognak a bruttó órabérek. Mivel az alapvető célcsoportunkat a 16–24 év közötti, tanulói státusszal rendelkező diákok adják, ezért az órabérek is nettóban értendőek – nyilatkozta. Arra a kérdésre, hogy tapasztalnak-e már élénkülést a vakációhoz közeledve, úgy válaszolt, hogy a diákok egyelőre még „alszanak”, de ez megszokott, hiszen inkább június első felében, közvetlenül a tanév vége előtt kezdenek el munkát keresni, a tanév végével pedig látványosan megugrik az érdeklődés a diákmunkák iránt.

A Heves Megyei Kormányhivatal minden évben arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes a kormány által indított „Nyári diákmunka” program lehetőségét is számba venni. Tavaly nyáron ebben a formában megyénkben ötszáz, nappali tagozaton tanuló diákot alkalmaztak napi hat-nyolc órában. A járási hivatalokban regisztrálók júliusban és augusztusban vállalhatnak munkát az önkormányzatoknál, a mezőgazdaságban, illetve a turizmus és vendéglátás területén. Előbbinél legfeljebb napi hat órában, utóbbinál akár napi nyolc órában is dolgozhatnak. A támogatás alapja mindkét területen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum.

Az önkormányzati diákmunkánál a diákok teljes havi munkabérét fizeti az állam. Máshol a munkabér 75 százaléka fedezhető a központi forrásból.

A diákok a járási hivatalokban kérhetik nyilvántartásba vételüket június közepétől. A részletekről, az alkalmazás feltételeiről idén júniusban érdemes érdeklődni az önkormányzatoknál, a munka.hu oldalon vagy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán.

Jó hír, hogy a diákokat kedvezően érinti a minimálbér emelése, aminek eredményeként az órabér már sehol nem lehet 1150 forintnál kevesebb, a legalább középfokú végzettséget igénylő munkák esetében pedig legalább 1495 forint.

Több pénz kerülhet idén a számlákra

Idén január 1-től 19,5 százalékkal emelkedtek a kötelező legkisebb keresetek, így a minimálbér bruttó kétszázezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra nőtt. Ez csak a minimum, ami törvényileg jár, de ennél többet is lehet keresni az ellátott feladatok függvényében. A munkát kínáló diákszövetkezeteknél érdemes válogatni a kínált munkakörök között. A bruttó bérből nappali tagozatos diákként a diákszövetkezetek tagjaiként csupán 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) vonnak le, az így kapott összeg lesz a nettó kereset, melyet jellemzően minden hónap 10-én utalnak a számlákra. Jó hír, hogy aki még nem töltötte be a 25. életévét, idén január 1-től a bruttó bére megegyezhet a kézhez kapott nettó fizetésével, mivel a 25 év alattiak szja-mentességet élveznek.