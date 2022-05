Egri Hiradó. Hetenkint kétszer megjelenő politikai és társadalmi lap. 1896. április 12.

Az egri Dobó kerékpáregylet megalakúlása.

Vasárnap délelőtt dr. Pásztor Bertalan lakásán a városban lévő kerékpárosok csaknem teljes számban jelentek meg s egyesületet alakitottak ”Egri Dobó kerékpáregyesület” czimmel. Az egylet ideiglenes elnökéül dr. Pásztor Bertalant, pénztárossá Stephanovszky Ernőt választották. És hogy már most is mily életreveló tagjai vannak az egyletnek, mutatja azon körülmény, hogy a fiatal tagok az eger-füzesabonyi országúton már délután versenyt rendeztek, melyen többen részt vettek közülök, valamint a Budapestről itt időző Bernát Sándor kerékpáros is, ki már több versenyben futott, de azért a verseny az egriek javára dőlt el, amennyiben daczára az óriási kontra szélnek legelsőnek Csoór József egri bicziklista érkezett be, 39 és 56 m percz alatt futva be az utat; második 4 perczczel később a budapesti Bernát Sándor, harmadik Stephanovszky egri kerékpáros lett.