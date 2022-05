Vasárnap a hatvani Népkertben zajlottak a majális programjai, délelőtt a főzésé volt a főszerep, a jelentkezők csapatokat alkotva mutatták be tudásukat. A programon voltak, akik családi receptek alapján készítették az ételeket, így próbálták elnyerni az első helyezettnek járó elismerést.

A versenyt Smidné Vereb Julianna önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki kitért arra, hogy a megmérettetés nem elsősorban a finom ízekről szól, hanem a közösség erejéről, valamint arról, hogy a hatvaniak együtt vannak, élvezik a jó időt, a társaságot. Idén is Kerekes Sándor séf volt a zsűri elnöke, aki szerint nagyon izgalmas ételekkel készültek a hatvaniak két év kihagyás után is.

A Hatvani Roma Önkormányzat vörösboros marhapörkölttel készült. Ételeik fűszeresek, zsírosak, csípősek a hagyományos receptek alapján. Baranyi Katalin elnök-helyettes elmondta,

mindehhez vágott cigánytésztát kínáltak. Hozzátette, náluk minden roma ingyen ehetett, hiszen ez számukra közösségépítő program.

A Háziorvosi ügyelet60 csapata is főzni érkezett, ők belsőségekből készítettek pörköltöt. Szabó László, az ügyelet vezetője elmondta, azok számára is főztek, akik nem a belsőségek kedvelői, így készült paprikás krumpli, és tárcsán is készültek húsok.