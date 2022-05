Ahogy portálunkon már írtunk róla, újabb beruházással bővül a dél-hevesi térség és a hazai építőipar egyik legismertebb cége, a Hevestherm Kft. A gyár az európai uniós és a központi költségvetés támogatásával új technológiai fejlesztéseket valósít meg. Az idén húsz esztendeje működő vállalat egyrészt új termékek előállítását tervezi, másrészt pedig a gyártási technológiáját is korszerűsíti.

Szabó Zsolt (balra) látogatása. Jobbra Pölyhe István, a Hevestherm Kft. ügyvezetője

Forrás: HMH

A Hevestherm Kft. fontos szereplője a nyílászáróiparnak. Az eddig több mint másfél millió ablakot, ajtót előállító, 120 munkatársat, számos értékesítőt foglalkoztató hevesi gyár most ismét bővíti egységét, s 125 millió forint értékben tervez korszerűsítést.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a tervezett beruházással kapcsolatban kiemelte, jó dolog, hogy a körzetben támogatással korszerűsítik az üzemet, amellyel a foglalkoztatás bővítését is elősegítik.

– Fontos, hogy új alapanyagot is bevezetnek a gyártási folyamatba, így a jövőben nagyobb hangsúlyt helyeznek az alumínium nyílászárók gyártására is – mondta. Szavai szerint lényeges előrelépés, hogy a cég napelemüzemet létesít, amely lehetővé teszi a gyár energiaigényének a kiváltását. Az alumínium feldolgozásához új gépeket szereznek be, darurendszert is kialakítanak a jobb anyagmozgatáshoz.

A projekt keretében technológiai fejlesztéseket valósítanak meg, továbbá környezettudatos megoldásokat alkalmaznak, megteremtik a humán erőforrások képzését és a tanácsadási szolgáltatás igénybevételét.

A fejlesztést az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzat alapján vissza nem térítendő támogatásból végzik.