A veszélyhelyzet alatt lejárt okmányokat a jogszabály értelmében 2022. június 30-ig lehet megújítani.

A Magyar Közlöny tavaly december 17-i számában jelent meg az a törvény, amely rögzíti, hogy akinek 2020. március 11. és július 3. között, vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között járt vagy jár le valamelyik hivatalos okmánya, annak érvényessége csak ez év június végéig marad meg. Ezen iratok közé tartozik a személyi igazolvány, az útlevél, a jogosítvány, de a törvény külön megemlíti a forgalmi engedélyeket, e körbe sorolhatók a diákigazolványok, továbbá a közgyógyellátási, illetve a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványai is.

Vannak, akik figyelik a határidőt - A füzesabonyi Vass Anett arról számolt be lapunknak, hogy a férje jogosítványa lejárt a koronavírus-járvány alatt, de még nem újította meg azt. A férj ugyanis télen a vírus miatt nem akart elmenni a háziorvoshoz, nehogy megfertőződjön, és hazavigye a bajt a családnak. Egy rendőrismerősétől megérdeklődte, hogy meddig fogadják el a lejárt okmányokat, és most készül megújítani a jogosítványát. A vámosgyörki Nagy Krisztián családjában szintén alaposan utánanéztek, de nem járt le semmilyen dokumentum érvényessége a pandémia alatt. A férfi elmondta, tudták, hogy a lejáró okmányok érvényességét meghosszabbították, és jó megoldásnak tartják, mint ahogy azt is, hogy már egyre több ügyet lehet elintézi online, ügyfélkapun keresztül.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a tapasztalatok szerint számos olyan helyzet adódhat, amikor a lejárt dokumentumok komoly kellemetlenséget jelentenek a mindennapi életben.

– A banki ügyeket intézni, postán ajánlott levelet átvenni, a patikában bizonyos gyógyszereket kiváltani, utazási kedvezményeket igénybe venni, tömegközlekedési eszközre bérletet vásárolni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet. Autót vezetni érvényes jogosítvánnyal és forgalmi engedéllyel jogszerű – hangsúlyozta György István. – Nagyon fontos tudni azt is, hogy Magyarországon kívül nem érvényesek a lejárt útlevelek, a személyi és a járműre vonatkozó okmányok. Az Európai Unión belül sem lehet más országba utazni ilyen dokumentumokkal. Egy itthon érvényes, de lejárt járművezetői engedély miatt jelentős bírságot kaphatunk külföldön, ezért aki külhoni nyaralást tervez, tartsa ezt szem előtt. Az utolsó pillanatra hagyott ügyintézés jelentős nehézségeket okozhat az ügyfeleknek és az ügyintézőknek is.

A Heves Megyei Kormányhivatal közlése szerint a meghosszabbított érvényességi idő nem akadály, hogy valaki a lejárati idő előtt intézkedjen okmánya cseréjéről. Ez a kormányablakokban időpontfoglalás nélkül is intézhető. A jogosítvány meghosszabbítása az ügyfélkapun át online is megoldható, ha már megvan az orvosi alkalmassági engedély, amelyet a háziorvosnál lehet beszerezni. A forgalmi engedélyeket a vizsgaállomásokon újítják meg.