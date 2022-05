Hatvanban a városi vadasparkba vártak minden gyereket és szüleiket szombaton, ahol a hétvégi gyereknapi programok sorozata elkezdődött. A több száz látogató egy különlegességet is megtekinthetett, ugyanis felavatták a városban egyedülálló cumiőrző fát. A Hatvani Nőegylettel közös akciónak az a célja, hogy azok a kisgyerekek, akik nehezen válnak meg a cumizástól, így most játékos formában megtehetik ezt – foglalta össze portálunk számára Tímár Dávid, az állatpark vezetője.

Hozzátette, hogy amelyik gyerek bátran elhozza a cumiját és ügyesen megválik tőle, hogy a fogaik egészségesen fejlődhessenek tovább, annak óriási gratuláció és egy elismerő oklevél is jár. A cumikat egy átlátszó gömbben lehet elhelyezni, így kerülnek egy szalag segítségével a fára. A cumifa felavatása mellett persze kézműves foglalkozás, buborékfújás, arcfestés és állati totó is várta az érdeklődőket, valamint névre szólóan lehetett egynyári virágokat is váltani és elültetni az intézmény területén. A cumiőrző fa mostantól az év hátralévő részében is várja a feleslegessé vált kellékeket.