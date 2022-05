A Nemzeti Filmintézet Filmarchívumába feltöltött videóban egyebek mellett elhangzott, hogy Heves megyében például 80-100 milliméteres csapadék áztatta a földeket. Egerben a hirtelen lezúduló felhőszakadás szinte elárasztotta a város tereit, utcáit. A mélyebben fekvő üzemek, lakóházak alagsorait is sok helyen elöntötte a víz.

Az archív felvételből kiderült az is, hogy levonulóban volt már az árhullám a Sajón. A folyó az országhatártól a Tisza torkolatáig végig apadt. A megáradt Sajó húsz termelőszövetkezetnek és két állami gazdaságnak okozott kisebb-nagyobb károkat. Az áradást követően a védelmi töltések még itt-ott szivárognak, és ez most is sok munkát ad a mentőosztagoknak. A Sajó-völgyi árvíz megfékezésére több, mint 15 ezer homokzsákot építettek be a gátakba. Az elöntött területekről motoros szivattyúkkal vezetik vissza a vizet a mederbe. Példa nélkül álló vihar söpört végig a Balaton északi partján. A tornádóra emlékeztető légörvény több, mint 100 hatalmas nyárfát csavart ki, gyökerestől.