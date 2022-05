– Mi motiválta abban, hogy belevágjon ebbe a műsorba?

– Tavaly egy párkapcsolati csalódáson estem át. Láttam a Házasodna a gazda című műsor felhívását, és úgy gondoltam, adok esélyt annak a lehetőségnek, hogy akár a műsorban, vagy annak köszönhetően társra találjak. Szeretek új dolgokat kipróbálni, és egyszerűen kíváncsivá tett, milyen lehet az ismerkedésnek ez a módja. Nyolcan mutatkoztunk be az első adásban, kiderül majd, benne leszek-e végül a műsorban. A gazdálkodás teljes embert kíván, és én képes vagyok teljesen elmerülni a munkában, ezért ezen felül kevés időm marad ismerkedésre. Sokat ingázom Egercsehi és Eger között, de hamarosan szeretnék végleg kiköltözni. Úgy érzem, megtaláltam az életcélomat, már csak egy társ hiányzik, akivel családot alapíthatnék. Van egy 12 éves fiam, de vágyom még arra, hogy akár közös gyerekeink legyenek a leendő párommal. Nagyon szeretem a gyerekeket, úgy gondolom, az ember legfőképp a gyermekeiben teljesedik ki, ők azok, akik az értékrendünket átveszik, és alakítják majd a világot. Sok örömet okoz, ahogy látom a fiamat felnőni, épp ezért szívesen vállalnék még gyerekeket.

– Milyen párra vágyik?

– Nem távkapcsolatot keresek, hanem házasságot, így fontos, hogy leendő párom vállalja azt, hogy a faluban, mellettem találja meg majd az új otthonát. A gazdálkodás ideköt, nem tudok innen elköltözni. Egercsehi, Szúcs és Egerbocs környéke egyébként csodálatos hely, tele természeti szépséggel. Nagyon sok lehetőséget látok benne, és csak az itt élő embereken múlik, mit tudunk majd ezekből kihozni. Ha a párom szeretne a gazdaság munkájában részt venni, örömmel fogadom, de ha más munkában teljesedik ki, az sem gond, támogatni fogom őt abban. Fontos az is, hogy fitt, sportos legyen, mert úgy gondolom, aki valamit bármilyen szinten is sportol, az célt is tűz ki maga elé, van kitartása az élet minden területén. Szeretem az intelligens nőket, így fontos az is, hogy szellemi téren is partnerem legyen. Alapvetően egy régi vágású ember vagyok, akinek vannak értékei. Egy párkapcsolatban például számomra elengedhetetlen a hűség, az egymás melletti kitartás. Hiszek a szerelemben, a másik megértésében, elfogadásában. Nem vagyok naiv, inkább bizakodó, ezért is adtam esélyt ennek a műsornak.

– Zárkózott emberként nem izgult a szerepléstől, és nem tart a népszerűségtől?

– Igazából még csak néhány forgatáson vagyok túl, amelyeket nagyon élveztem. Nem ismerem ezt a világot, talán épp ezért is vágtam bele, puszta kíváncsiságból, és persze a kihívás miatt. A népszerűség nem igazán érdekel, bár tény, hogy barátaim, ismerőseim sokszor már Péter gazdaként üdvözölnek, amikor telefonon hívnak. Néha az utcán idegenek is úgy szólítanak meg, mintha régi ismerősök lennénk, ami jólesik. A barátaim ismernek engem, tudják, hogy a műsorban való szereplésem nem változtat meg, hű maradok önmagamhoz.

– Hogyan lett önből gazdálkodó?

– Nagykőrösön nőttem fel, ott éltem 18 éves koromig, majd Budapesten jelentkeztem a Külkereskedelmi Főiskolára, ahol közgazdászként végeztem. Azokban az években nősültem meg, és a feleségemmel Egerbe költöztünk, de a házasságunk nem tartott sokáig. Ennek ellenére Egerben maradtam, és egy idegenforgalmi vállalkozást alapítottam. Hosszú ideig nagyrészt irodai munkát végeztem, de ez a vége felé már nem elégített ki, és nem is tartom egészségesnek. A folyamatos ülőmunka helyett valami másra vágytam, így 2014-ben úgy döntöttem, hogy a vállalkozásomat leépítem, és gazdálkodásba kezdek.

Gyermekkoromban nagyon sok időt töltöttem a természetben, rengeteg állat vett körül, volt tengerimalacom, papagájom, nyulam, kutyánk… Szóval a természet és az állatok szeretete gyerekkorom óta bennem van.

Amikor belevágtam a gazdálkodásba, a nulláról indultam, nem volt semmi tapasztalatom. Könyvekből, a világhálóról és más gazdáktól szereztem meg az ismereteimet, de nem volt egyszerű, mert igazán konkrét útmutatót nem találtam, így sok mindent végül saját tapasztalatomból tanultam meg. Először befektetési céllal vásároltam földeket, és ahogy nőtt a birtok, állattartásban kezdtem gondolkodni. A magyar szürke marhára esett a választásom, mert ezek az állatok nem igényelnek sok törődést, tudnak gondoskodni magukról és bármilyen helyzetben megvédik egymást. Ridegtartást folytatok, vagyis az állatok egész évben a szabadban vannak. Villanypásztorral őrzöm őket, amit gyakran ellenőrizni kell. Jelenleg több mint száz marhát tartok négyszáz hektárnyi területen, a takarmányuk megtermelése és az állatok gondozása sok időt igényel. Napjaim részben a vállalkozás ügyeinek intézésével telnek, részben pedig kint a földeken.

– Hogyan tudná jellemezni önmagát?

– Nem ijedek meg az élet kihívásaitól. Idealista vagyok, vágyok egy jobb világra és lehetőségeim szerint teszek is ezért. Szeretek segíteni az embereken, a bajbajutottakon. Olyan jószívű társat keresek, akinek ezek szintén fontosak. Igyekszem megteremteni a harmóniát önmagamban és a környezetemben is.