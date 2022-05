A kisebb, rászoruló településeken a kormány is hirdetett támogatást a felelős állattartásért. Az ivartalanításra a Magyar Falu Programon keresztül is van mód. Ám az állatvédő önkéntesek munkája oroszlánrészét a nem kívánt szaporulatok és a szenvedéseik elleni küzdelmek jelentik.

– Egerben a becslések szerint többezer kóbor macska él az utcákon. Láthatatlanok, talán csak akkor kerülnek szem elé, ha elpusztulnak. Ők egykori gazdás állatok kölykei, bár bizonyára sok kitett házi kedvenc is akad közöttük – mondta a helyi lakosú Kövi Rita, aki azoknak az önkénteseknek a vezetője, akik egy év alatt közel háromszázhatvan macskát ivartalanítottak.

– Ez a műtét macskáknál is azért fontos, mert ezzel a gazdák megelőzhetik a nem kívánt szaporulatot, illetve számos betegségtől is megóvhatják az állatot. Még akkor is fontos ez, ha olyan körülmények között tartják a kedvencüket, hogy nem lesznek kölykei. Szerencsére ez egyre elfogadottabb, de sokan – főként a szerény anyagi helyzetű, több macskás állatbarátok – nem tudják önerőből megoldani a viszonylag költséges műtétet. Nekik a gazdás ivartalanítási akciókkal segítünk. Az utcán tengődő kóbor állatoknak pedig azzal, hogy nem születnek évente többször értelmetlenül halálra ítélt kicsik. Az egész türelemjáték, sok-sok szervezéssel és önfeláldozással. A közterületen élő, sokszor vad négylábúakat becsapdázzuk és műtétre szállítjuk a rendelőbe. A műtét közben a még alvó cicák fülét nemzetközi szabvány szerint jelölik. Így ha újra befogná valaki, egyértelműen látja, már átesett az ivartalanításon. A műtét és rövid lábadoztatás után visszaengedjük őket az eredeti élőhelyükre. Ez a TNR-módszer, vagy magyarul a BIV, azaz befog, ivartalanít, visszahelyez – ismertette Kövi Rita.

Az állatok rossz körülmények között élnek, megbetegszenek és beteg utódokat hoznak a világra, ha nem ivartalanítják őket

Forrás: Szabadi Martina Laura/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, ehhez egy németországi egyesület, a Tierschutzprojekt Ungarn E.V. nyújt anyagi segítséget, amely állatvédelmi céllal jött létre közel 30 éve, és adományokból működik. Rajtuk keresztül, kizárólag ezen egyesület Kastrationsprojekt nevű Facebook-oldalán lehet jelentkezni a kedvezményes ivartalanításra gazdáknak. Erre is hatalmas az érdeklődés.

Már túl vagyunk 350 állaton, négyszáz felé tartunk. Ez hatalmas szám, és jókora összeg. Ha ezek az állatok még szaporodni tudnának, akkor már több mint ezer kölyköt a világra hoztak volna, akik valószínűleg nem kellenének senkinek, gondozatlanok, betegek és rövid életűek lennének.

Mára majd’ egy tucat segítő önkéntes közreműködik a város környékén. Ők a korszerű körülmények megteremtéséért ingyen, szabadidejükben dolgoznak. Példaértékű az együttműködés, amely az elmúlt hónapokban indult az egri önkéntesek és az egri állatorvosok között, ez pedig nagy mérföldkő. Ők – átérezve, hogy milyen súlyos gond az utcai szaporulat –, havonta néhány kóbor macska ivartalanításával igyekeznek tenni e probléma ellen. Ezt kizárólag az egyesület szervezésében teszik. Úgy tudom, hogy országosan egyedülálló összefogás ez. Nagyon hálásak vagyunk nekik ezért, hatalmas segítség, hiszen anyagi forrásaink korlátozottak – emelte ki az önkéntesek vezetője.

Elmondta, tavasszal több egri állatorvos csatlakozott a törekvéshez. Dr. Fejér Barnáné dr. Varga Éva, dr. Kiss Annamária, dr. Suszták Béla, dr. Szarka Szilárd, dr. Balogh Gábor és dr. Hanácsek Richárd pro bono, azaz ingyenes műtéteket vállalnak az egyesületnek.

Hangsúlyozta, a segítséget, csatlakozási szándékot szívesen fogadják, hiszen telephely híján óriási szükségük lenne lábadozáshoz alkalmas helyekre. Olyan állatbarátokkal is örömmel együttműködnének, akik a frissen műtött cicák lábadoztatását otthonukban vállalnák, ez gyorsítaná az ivartalanítást. Aki részt venne ebben, az említett Facebook-oldalon veheti fel a kapcsolatot az önkéntesekkel. Anyagilag is támogatható az ivartalanítás, az összeget egyeztetés után állatorvosnak kell befizetni.