A járvány kezdete óta megnőtt a kerékpározók száma, különösen a szabadidős kerekezők használják többen a kerékpárutakat, mondta lapunknak Nagy Ádám, az egri Nagy Sport Egyesület elnöke.

– Ma már mindenhol szükség lenne kerékpárútra, mert a gépkocsik száma is emelkedik, s a közutakon kerékpározni egyre nehézkesebb. Tizenöt-húsz éve még nyugodtan kerekezhetett az ember, de mára a biciklisek és az autósok kölcsönösen zavarják egymást. Magam az Eger és Felsőtárkány közti, illetve az egri kerékpárutat használom rendszeresen. Az útra hajló ágak, illetve a rámosódó sár tekintetében a karbantartásokat többnyire elvégzik, de nem mindig épp akkor, amikor szükséges lenne. Úgy gondolom, hogy a fenntartók, amint értesülnek a problémáról, rendbe teszik az utat, de nem hiszem, hogy folyamatosan figyelik az állapotát – vélekedett Nagy Ádám.

Jaros Péter, a gyöngyösi MátraBiker kerékpáros sportegyesület alelnöke szerint a Gyöngyös és Mátrafüred közötti kerékpárút a kivitelezést követően elég sok kritikát kapott, de segítette bringázás fellendítését.

– A helyiek körében olyan népszerű az út, hogy mára egy multifunkcionális sportúttá vált. Sokan görkorcsolyáznak rajta, a gyöngyössolymosi biatlonisták görsíedzésre, mások rollerezésre, illetve futásra is használják. Indokolt lenne egy rekortánpályát építeni mellé. Gyakori itt az útjavítás, egyesületünk a szemetet, a zöldhulladékot gyűjtötte össze a környékén idén tavasszal is. A pálosvörösmarti kerékpárutat tavaly a tíz legszebb szakasz közé választották, és elkészült a markazi tóparti bicikliút is. Utóbbi nincs még teljesen készen, de már lehet használni – összegezte Jaros Péter.

A gyöngyösi Nagy Réka az elmúlt években több európai országban kerékpározott.

– Van összehasonlítási alapom, látom, hogy van még hová fejlődnünk itthon. Ugyanakkor örülök, hogy térségünkben is egyre több helyet lehet két keréken bejárni a bringásoknak készült utakon. A kerékpárutak minősége nagyon változó, de mivel terepbiciklim van, néhány repedés vagy kátyú nem zavar. Viszont vannak olyan szakaszok, amelyeken országúti kerékpárral nem lehet nagy élmény végiggurulni. Szerintem minden bringás bakancslistáján szerepel a Kékestető meghódítása, oda jó lenne, ha kerékpárút épülne – fogalmazott Nagy Réka.

A füzesabonyi Nagyné Kladiva Apollónia is rendszeresen biciklizik a környéken.

– A Füzesabony és Besenyőtelek közötti szakasz már felújításra szorulna, de mellette nyírják a füvet, a rálógó faágakat is levágják. Jó lenne, ha Poroszlóig tovább épülne a sáv, úgy hallottam, hogy szerepel a tervek között. Ezen az úton sokan járnak munkába is Füzesabonyba, csakúgy, mint Szihalomról. A szihalmi kerékpárút elkészülte ugyan éveket csúszott, de végre elkészült, és nagyszerű az állapota. Családunk kedvence a Tisza-tó körüli rész. Nagyon jó a minősége, gyönyörű a táj, és a bicikliket vonattal is ide lehet szállítani – összegezte Nagyné Kladiva Apollónia.

Idén több pénz jut ezekre az utakra

A kormány hivatalos honlapja szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium a tavalyihoz képest ötven százalékkal több támogatást biztosít idén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondjaira bízott ezer kilométernyi kerékpárút fenntartásához.

Ez pedig azt jelenti, hogy az üzemeltetési és karbantartási feladatokon túl idén a felújításokra is fedezetet biztosít az országos kerékpáros-hálózatra fordítható 1,5 milliárd forintos összeg.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, tavaly a kerékpározásban a rekordok éve volt, soha ennyien nem túráztak biciklivel. Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerint a hétvégéken 17 százalékkal, a hétköznap negyedével-harmadával többen bicikliznek.