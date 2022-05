– Az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt megfogadtam, hogy a kertemben minden négyzetmétert hasznosítok, és magam termelek meg minden zöldséget, gyümölcsöt – mondta hevesi olvasónk, aki négyszáz méteres kis parcelláján próbál gazdálkodni. A gond csak az, hogy nincs saját fúrott kútjuk, így csak az ivóvízzel tudnak öntözni. Ez viszont nagyon drága mulatság.

– Most, hogy kiültettük a palántákat és a virágokat is, mindennap kell locsolni, hogy a növények fejlődni tudjanak. Érdekelne, mit kellene tennünk, hogy ne fizessünk rá a kertművelésre – fogalmazott.

Mivel számos olvasónk kezdett idén kertművelésbe, és sokan küzdenek hasonló gonddal, a megyénkben működő két nagy vízszolgáltatót kértük arra, lássák el olvasóinkat praktikus tanácsokkal. A Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemvezető főmérnöke, Bárdos Zsolt érdeklődésünkre úgy válaszolt, hogy a társaság a takarékos vízhasználat érdekében javasolja a házi vízellátó rendszer és szerelvényeinek folyamatos ellenőrzését, az esetleges meghibásodások mielőbbi felderítését, kijavítását.

A téliesítés megszüntetését követően a kerti vízvételi helyeket – ivókút, locsolórendszer, kerti csap – fokozott figyelemmel és rendszeresen meg kell vizsgálni. Ellenőrizni kell, hogy ezek zárt, üzemen kívüli állapotukban nem okoznak-e indokolatlan vízelfolyást. Ezt úgy tudják leellenőrizni, hogy a lezárt vízvételi helyek mellett megnézik a vízmérőn található fekete csillagkereket. Ennek állnia kell, ez mutatja hogy nincs vízáramlás, vízfogyasztás a rendszerben. Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van a bekötési mérő mellé locsolómérő-beépítést megrendelni a társaságtól. Amennyiben a műszaki lehetőség adott, a beépítést új mérőhely kialakítása nélkül a meglévő aknában végzik el. A locsolómérőn – mint a neve is mutatja – csak locsolásra lehet vizet vételezni, ennek a vezetékrendszernek függetlennek kell lennie a házi ivóvízellátó rendszertől.

A locsolómérőn vételezett víz mennyiségével arányos ivóvízdíjat számláz a cég. Az igénybejelentéssel, a műszaki tartalom meghatározásával, kivitelezéssel, az ehhez kapcsolódó szerződéskötéssel a társaság üzemegységeinek műszaki részlegét kereshetik fel.

Az Észak-Magyarországi Vízművek Zrt. sajtóreferensétől megtudtuk, hogy hazánkat, így térségünket sem kerülik el az aszályok, a káros környezeti hatások, s vízkészleteink, úgy mint a világon mindenhol, fogyóban vannak, ezért az eddigieknél is nagyobb önfegyelemre van szükségünk, a pazarlásnak nincs helye!

A nyári időszak beköszöntére számos ötletet fogalmaztak meg, amellyel spórolhatunk.

Gyűjtsük össze az esővizet, és azt adjuk növényeinknek! – javasolják. A pénztárcánkban is több marad, és a virágok is meghálálják. Vizeink védelmében ne feledjük, hogy használt sütőolaj, háztartási hulladék, maszk, nedves törlőkendő, pelenka, egészségügyi betét, építési törmelék, vegyi anyag, gyógyszer nem való a csatorna- és vízelvezető hálózatba, mert egy-egy könnyelmű „lefolyóba öntés” több ezer köbméternyi vizet képes elszennyezni, ami a környezeti károk mellett nagyban megnöveli a szennyvíztisztítás költségét és időtartamát is. Hazánkban kiváló minőségű és rendszeresen ellenőrzött a csapvíz, tehát nemcsak költségtakarékos, hanem környezettudatos is, ha vezetékes ivóvízzel és nem műanyag palackba csomagolt vízzel oltjuk a szomjunkat.

Reggel vagy este locsoljuk meg inkább a növényeket! - A takarékos öntözéshez Nagy Szabolcs kertészeti tanácsadónktól kaptunk tippeket. Azt tanácsolja, hogy kánikulában ne öntözzünk napközben! A túlzott párolgás miatt nem érdemes a déli órákban locsolni, sokkal eredményesebb egy reggeli vagy esti locsolás. Ne pazaroljuk a vizet! Az erős szél elfújja a növények számára kijuttatott vizet, a maradékot meg hamar elpárologtatja. Esőztető módszerrel csak a reggeli órákban öntözzünk, egyébként a növények gyökérzónáit célozzuk meg! A lehető leghatékonyabb módszer a csepegtetéses öntözés. Használjunk kútvizet, vagy ha van rá helyünk, állítsunk szolgálatunkba egy esővízgyűjtőt. Talajtakarással még inkább visszaszoríthatjuk a párolgást.