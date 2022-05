Hagyományőrző napot tartott a nyugdíjas szervezetek, az intézmény idős lakói, dolgozói számára a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ. Köszöntőjében Veres Péter intézményvezető arról beszélt, az ilyen alkalom lehetőséget nyújt arra, hogy megismerkedjenek vagy éppen felelevenítsék az ismereteiket az előző generációk életével, szokásaikkal, tradícióikkal kapcsolatban.

Az erős fa a viharos szélben attól erős, hogy mélyen vannak a gyökerei, legalább akkorák, mint az ég felé törő lombozata. Az emberi közösségek is attól lesznek erősek, ha a hagyományaikat megfelelően ápolják

– mondta.

Az eseményen a Kissné Bozó Sarolta által vezetett Rozmaring Népdalkör nótacsokorral kedveskedett a megjelenteknek, majd Sipos Attila és Varga Dániel előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Veres Péter a rendezvény alkalmából arra is felhívta a figyelmet: a jövőben is terveznek hagyományőrzéssel kapcsolatos előadásokat, beszélgetéseket, mert ezzel is elősegítik a helyi tradíciók és értékek további gyűjtését.