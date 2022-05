Csütörtökön ugyanis megkezdődik a verseny 2022-es évadának utolsó fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló megmérettetés 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Heves Megyei Hírlapban és a heol.hu címlapján, de már az első naptól, tehát május 5-től egészen május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink. Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó országos döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük, de a szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek. Mint azt korábban már megírtuk, Heves megyét Balázs Lili képviseli a fináléban. A 22 éves hatvani szépség a Hírlap kérdésére korábban azt mondta:

A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakán végeztem, jelenleg pedig beszerzői asszisztensként dolgozom. Idén fogok kozmetikusként végezni. Szabadidőmet legtöbbször sportolással töltöm. A Tündérszépek szépségversenyre azért jelentkeztem, hogy egy új kihívás elé állítsam magam és a tőlem telhető maximumot hozzam ki a szituációból – fogalmazott.

Liliről megtudtuk még azt is, hogy kedvenc étele a lazac, itala pedig a smoothie. Kedveli Ed Sheeran Bad Habits című számát, a parfümök közül pedig az Armani Síre esküszik. Magassága 167 centiméter és a vízöntő csillagjegyében született. Szerdán továbbá kiderült az is, hogy huszonekettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.