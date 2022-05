– Tisztában kell lennünk azzal, hogy nem csak strandoláskor kell fényvédő krémeket használnunk. Ezek alkalmazása tavasztól őszig mindig ajánlott, ha a szabadban tartózkodunk. Fontos a ruhával nem fedett területek bekenése – hívta fel a figyelmet dr. Ládi Éva.

Ismertette, hogy aki fehér bőrű és hamar leég, az lehetőleg 50-es fényvédőt használjon. Míg aki könnyen barnul, az a nyár folyamán fokozatosan csökkentheti a faktorszámot. Amennyiben napozni szeretnénk, azt érdemes délelőtt 10 óráig, illetve 15 óra után tennünk.

A bőrünk valóban emlékezik. A 18 éves kor előtt begyűjtött UV-sugárzás okozta DNS-károsodás 40–50 százalékban felelős a bőr korai öregedéséért.

– Két jelölést is feltüntetnek a készítmények dobozain. Az SPF azt adja meg, mennyire véd a fényvédő az UV-B sugarak ellen, tehát az 50-es az UV-B sugárzás csupán egyötvenedét engedi át. A PPD jelölés azt adja meg, mennyire véd az UV-A ellen. A fényvédők vízálló képessége is különböző, erre vonatkozó adatokat is fel szoktak tüntetni a csomagoláson. Víz mellett különösen érdemes odafigyelni a védekezésre, ezért ott akár kétóránként kenjük újra magunkat – hangsúlyozta dr. Ládi Éva.

A bőrgyógyász elmondta, a fényvédő kiválasztásánál figyeljünk arra is, hogy az a leégést okozó UV-A és UV-B ellen is védjen. Lehetőleg illatanyag- és parabénmentes terméket válasszunk, így sok túlérzékenységi reakciót megelőzhetünk.

A felnőtteknek ajánlott fényvédők többsége kémiai fényszűrőt tartalmaz, ezek könnyen kenhetők, és gyorsan beszívódnak a bőrbe. A kizárólag fizikai szűrőt tartalmazó készítmények a csecsemőknek és a gyermekeknek ajánlottak. Ezek visszaverik a napfényt, nem nyelik el, és csak réteget képeznek, de nem szívódnak be.

A főorvos felhívja a figyelmet arra, hogy az otthon kevert napozókrémek alkalmazását kerüljük, mert ezek fényvédő erőssége nem megbízható, és számos túlérzékenységi reakciót okozhatnak. Ezenkívül nagyon fontos, hogy figyeljünk a napvédő készítmények szavatossági idejére, ne használjuk egy évnél tovább ezeket, minden évben szerezzünk be frisset.

– Már most, hogy közeledik a nyár, érdemes elkezdeni fokozott figyelmet fordítani az anyajegyek védelmére. Ha csak néhány van, azokat nyugodtan ragasszuk le. A sok anyajeggyel rendelkező személyek pedig legkönnyebben úgy óvhatják magukat, ha ruhával takarják el az érintett részeket. Érdemes tehát megfogadniuk azt a tanácsot, hogy póló nélkül ne tartózkodjanak a napon. Számukra a szolárium használata sem javasolt. Legalább évente egyszer ajánlott elmennünk anyajegyszűrésre – hangsúlyozta a bőrgyógyász főorvos.

Figyelmeztetett a szakorvos arra is, amennyiben hirtelen változik egy anyajegy, ne várjuk ki az egy évet, mihamarabb forduljunk bőrgyógyászhoz.

Fotó alapján is van segítség - A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint közel tízezren küldtek már be képet a bőrelváltozásukról a mesterséges intelligencia alapú teledermatológiai rendszerükbe. Az AIP Derm nevű szolgáltatás országszerte ingyenesen vehető igénybe azoknak, akik érvényes biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. A beküldött fotók alapján a szakorvosok átlagosan három-hat nap alatt jeleznek vissza. Így a képek beküldői rövid időn belül valószínűsíthető diagnózist és terápiás javaslattételt kaphatnak. Az eddigi esetek többségében vény nélküli, illetve receptköteles készítményeket írtak fel, indokolt esetben pedig személyes vizsgálatra is behívták a pácienseket. Az egyetem azt közölte, volt, aki saját bevallása szerint nem fordult volna orvoshoz a bőrelváltozásával, ha nincs ez a képbeküldési lehetőség.