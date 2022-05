Az elmúlt években rengetegszer vetődött fel a Dobó István Laktanya sorsa, de nem történt meg a legfontosabb dolog, hogy helyi védelem alá vonják. Az állapota miatt felesleges egymásra mutogatni, a felelősség mindenkié. Elszálltak felette az évek és nem történt vele semmi - mondta a szerda délelőtti sajtótájékoztatón Domán Dániel, aki független képviselőjelöltként indul a 7-es körzetben az időközi választáson.

- Sokan ígérgették, hogy különböző célokra hasznosítják majd, de ma már teljesen nyilvánvaló, hogy a Laktanya ügye túlmutat akármelyik polgármester kompetenciáján. Ne legyen titok, hogy a hasznosításról állami vízfejek tárgyalnak és mi egriek bármit is vizionálunk, az egyhamar fog megtörténni. Tekintve a következő időszak bizonytalan gazdaságpolitikáját, nagy valószínűséggel az ingatlant az a szereplő fogja megkapni, aki a legkevesebb anyagi ráfordítással tudja majd fenntartani - vélekedett Domán Dániel.

- Kiemelte, hogy a Dobó István Laktanyának gazdag történelme van, óriási érték. Nem hiába érdeklődnek sokan a körzetből is, hogy vajon mi lesz a sorsa. Mint képviselőjelölt, hatalmas felelőtlenség lenne a részemről bármit is ígérni ezzel kapcsolatban. Nem akarom tovább firtatni a történelmét sem, hiszen most a Hajdújegy és a Károlyváros, illetve Eger jövőjéről döntünk június 26-án - emelte ki. Szerinte a város épített öröksége az, amitől Eger igazán Eger, mint fogalmazott ezért ilyen izgalmas a történelmünk, ezért szeretünk itt lakni, és ezért látogat ide a turista is.

-Egyszerűen bűn, hogy évről-évre hagyjuk pusztulni az értékes épületeinket. Itt nem csak a Laktanyáról beszélhetünk, hanem megannyi belvárosi ingatlanról: mint a volt Egál területe, a kis Zsinagóga, a Kossuth utca 15. szám alatti épület, a hármas iskola, az Ódry fagylaltozó, vagy akár az egész Széchenyi utca is a postától felfelé. Van azonban egy lehetőségünk arra, hogy a Laktanya területének értékeit megőrizzük. Létezik a városnak helyi értékvédelmi rendelete, és ennek a listája a laktanyával bővíthető lenne. Hogy sikerül-e vagy sem városi tulajdonba venni az ingatlant az a jövő kérdése, de ameddig ez nem történik meg, a Laktanyát azonnal helyi védelem alá kell venni. Így a város meg tudja akadályozni, illetve szabályozni azt, hogy akármelyik új tulajdonos is bármi olyat tegyen, ami Eger városának hátrányos lehet.

Sajnos több befektető is megjelent azzal a szándékkal, hogy sorházakat vagy lakóparkot építenének a helyére, ez pedig teljesen felborítaná a városrész karakterét és pláne az itt lakók nyugalmát és akaratát. Ezt soha, semmilyen körülmények között nem engedhetjük meg -

mutatott rá.

Hozzátette, a május 26-i közgyűlésen kezdeményezi a képviselő-testületnél, hogy legalább a Laktanya bejárati kapuja, az udvaron található kápolna épülete és maga az udvar, annak értékes zöldállománya helyi védelem alá kerüljön.

- A Hajdúhegyen és a Károlyvárosban nincs máshol lehetőség kialakítani egy közparkot, mint a Laktanya udvarán. A hosszútávú cél az, hogy ez a park megnyíljon a lakosok számára, én ezért fogok küzdeni a jövőben - emelte ki.