A húsvét előtti napokban az Erdőtelki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolájának egyik helyiségében, betörést követően, tűz ütött ki. A lángok elpusztították a teremben tárolt cimbalmot, amit a tanodához tartozó gyerekek használtak. Az eset részben ráirányította a figyelmet a megyében lévő halmozottan hátrányos helyzetű, gyakran roma gyerekeket felzárkóztató tanodák helyzetére.

Az országos tendenciáknak megfelelően Heves megyében is az ezredforduló utáni évtizedben kezdtek megjelenni a felzárkóztatáson kívül a fiatalok drogprevenciós, sport- és zenei nevelését célzó, európai uniós pályázatokból létesült tanodák. Akkor Halmajugrán is éltek a lehetőséggel. E munka motorja Lakatos Alajos volt, pályázatok segítségével az alapító 2016-ban bekövetkezett haláláig viszonylag rendszeresen tudott működni a helyi roma gyerekek számára esélyt teremtő Szebb Jövőért Tanoda.

Egerben 2017 októberében egy fórumon Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár arról számolt be, hogy Heves megyében a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése érdekében tizennégy tanoda működött, ezek 400 millió forint értékben kaptak támogatást. Közvetlenül több mint 350 gyermek felzárkózása valósulhatott meg ­ebből.

A korábbi tanodásokra mindig felnéznek a most tanuló fiatalok - Az erki és tarnabodi tanodákat éppen tíz esztendeje hozták létre, korábban elsősorban európai uniós pályázati forrásból működtek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége keretében immár 2019 óta költségvetési pénzből fenntartott ilyen típusú intézmények a sport-, a zenei, a matematikai vagy szövegértési felzárkóztatáson túl a figyelemzavart is próbálják javítani a tanodákban foglalkoztatott fiataloknál. Liptai Emese, a tarnabodi Gézengúz Tanoda vezetője elmondta, hogy hozzájuk a középiskolások is visszajárnak, s foglalkoznak velük. Mindezen túl már felsőoktatásban tanuló egykori tanodásaik is vannak. A fejlesztőfoglalkozásokon, mozgásprogramokon kívül gyakoriak náluk a közös főzések, amibe a szülőket is bevonják.

A pandémiás korlátozások előtt a megyében kilenc tanodát tartottak számon, így Eger, Tarnabod, Tarnazsadány, Pétervására és Mátraderecske mellett Gyöngyösön is működött ilyen intézmény, a Hatáspont Tanoda.

A közelmúltban Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára is beszélt a roma gyermekek felzárkóztatását segítő oktatási helyekről. Elmondta, hogy 2019-ben változott ezek fenntartása, azóta közvetlenül finanszírozza ezeket az állam. Jelenleg csaknem 2,5 milliárd forintból száznyolcvanhárom tanoda tevékenykedik az országban, többségük évi 12–14 millió forint közötti összeget kap állami támogatásként. Egy idén márciusban hozott döntés alapján ezt ebben az évben kétmillió forinttal emeli meg működési helyenként a kormány. Langerné Victor Katalin kiemelte, az oktatási rendszer fontos eleme a tanoda, a felzárkóztatási folyamat nem lenne teljes nélkülük az óvodás korosztállyal foglalkozó Biztos kezdet gyermekházaktól a roma szakkollégiumokig. A következő uniós ciklusban újabb tanodák létrehozására is lehetőség lesz, s a Biztos kezdet gyerekházakat és a roma lányokat célzó programok finanszírozására is mód nyílik.

Román Lászlóné, a Kerecsendi Sólymok tanoda szakmai vezetője portálunknak kifejtette, hogy náluk az intézményben 2006-ban kezdték a gyerekekkel a foglalkozást, a kezdetekben pályázati támogatásokból végezték a munkájukat, s ha lejártak a pályázatok, önkéntes alapon is tovább vitték a szakmai tevékenységet. Nemrég a Belügyminisztérium a módszertani megoldásaikat elismerte, s a jó gyakorlataikat másoknak példaként állítják.