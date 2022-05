A Nemzeti Filmintézet Filmarchívumából származó 1973-as videóban az egri sportélet mindennapjaiba tekinthetnek be az érdeklődők. A videóban elhangzott, hogy a csebokszári kerületben öt éven belül 3000 lakás épülhet majd fel. A kerület ipari szakközépiskolájának aulája ekkor a dózsás birkózó reménységek zajától volt hangos. Egerben a birkózósport egyik vidéki bázisa alakult ki. A reményteljes ifjak között akadt már bajnok is Nagy József személyében. A videón is látható, amint éppen az öccsével gyúr, a többszörös országos ifjúsági nehézsúlyú bajnok.

A videóban ezen kívül szó esik még a kosárlabda növendékekről is, akik Csányi Barna edző irányításával a bajnoki idénynyitóra készültek. Az enyhülő napokon már a szabadban edzettek az egri Dózsa sportiskolásai. Döntő változást ígért a futballcsapat élete is, ugyanis már az új mesteredző, Hidegkuti Nándor irányította az Egri Dózsát. De az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola sajátnevelésű tornászlányai között is akadt tehetség. Bálint Éva például országos másodosztályú egyéni bajnokságot nyert.

Eger sokrétű sportélete a fedett uszodában is zajlott. Az egri úszósport évtizedek óta bázisának számított a válogatott utánpótlásának. Pócsik Dénes, a világhírű magyar vízilabda válogatott egyik oszlopos tagja irányította a helyi csapat edzéseit, Katona József az egykori úszó Európa-bajnok pedig a vízilabda csapatot erősítette.